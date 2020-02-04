181 روضة بـ"تعليم مكة" تطلق برامجها لخدمة 18071 طفلاً

تشمل أنشطة ومجالات متنوعة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الطفولة المبكرة، برامجها لخدمة (18071) طفلاً في 181 روضة حكومية وأهلية، في ألعاب إنمي، ومهارات طفلي، والسلامة الشخصية للطفل في رياض الأطفال لبيئة آمنة‏، والفن الإداري بسجلات الدليل، والبيئة الصفية في رياض الأطفال، ودور ممارسة الألعاب في خفض بعض الانفعالات لدى الأطفال، واستراتيجيات التعلم والتعليم، والسجلات في رياض الأطفال والطفولة المبكرة، وبرنامج معايير التعلم المبكر النمائية (الفئة العمرية من 3-6)، وصياغة الأهداف في رياض الأطفال، والخطة الفردية الأسرية، وطفلي والأجهزة الإلكترونية، وطرق تعلم نشاط اللقاء الأخير، والخرائط الذهنية.

وأوضحت مديرة الطفولة المبكرة زكية الصبحي أنه تم تنفيذ عدد من الدورات الهادفة لقائدات ومعلمات مدارس الطفولة المبكرة، تشمل: مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، والفهم القرائي: مستويات استراتيجية تدريسه، والأسئلة الصفية: منطلقات علمية ومهارات تطبيقية، والتعلم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة لمعلمات الطفولة المبكرة ورياض الأطفال من جميع مكاتب التعليم، وبرنامج القيادة المدرسية في الطفولة المبكرة لمعلمات الطفولة المبكرة ورياض الأطفال من جميع مكاتب التعليم، والتعلم والاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة (مهارات أدائية وممارسات تربوية) لقائدات مدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال من جميع المكاتب.

جدير بالذكر أن مدارس الطفولة المبكرة يبلغ عددها (24) مدرسة، وتستهدف (1122) طفلاً من فئة البنين.