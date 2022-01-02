بالفيديو.. طريق "الهوج- تيماء- العسافية" ينهار بفعل السيول ويغلق احترازيًّا

مقطع تداوله رواد مواقع التواصل.. والجهات المعنية تباشر وتحذر من استخدامه

تسببت الأمطار الغزيرة بتبوك وما نتج عنها من سيول، اليوم، في إغلاق طريق "الهوج- تيماء- العسافية"؛ حيث أظهر مقطع فيديو انهيار الطريق بفعل السيول القوية، وحذر رواد مواقع التواصل من عبوره.

من جهتها، قامت الجهات المعنية بالمباشرة وإغلاق الطريق احترازيًّا، وحذرت من استخدامه بعد هذا الانهيار.

وقد هطلت، اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز القليبة وضواحيه "فجر، والمعظم، والهوج".