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"الربيعة" يدشن أكاديمية الصحة العامة

لتمكين القوى العاملة عبر برامج تدريبية

دشن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أكاديمية الصحة العامة التي تهدف لتمكين القوى العاملة في مجال الصحة العامة من خلال تقديم برامج تدريبية مهنية تزودهم بالمهارات والمعرفة المطلوبة لإتمام مهامهم على أكمل وجه.

ويعدّ إنشاء الأكاديمية إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة الصحة العامة "وقاية"، التي تعمل على رفع مستوى المهارات والكفاءات للعاملين في قطاع الصحة العامة من الممارسين الصحيين وغير الصحيين بما يوائم رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني والصحي في تنمية القدرات.

وتسعى أكاديمية "الصحة العامة" إلى أن تكون "المرجع الأول" في تطوير القدرات العلمية والعملية، مع بناء منظومة توعوية ترسخ مفهوم الوقاية من الأمراض ومكافحتها وحماية الصحة العامة، روعي فيها أحدث ما توصلت إليه وسائل التدريب والمحاكاة.

ويشارك في التدريب والإشراف مختصون وأصحاب خبرة في المجال معتمدون من هيئة التخصصات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة" يدشن أكاديمية الصحة العامة
سبق

دشن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أكاديمية الصحة العامة التي تهدف لتمكين القوى العاملة في مجال الصحة العامة من خلال تقديم برامج تدريبية مهنية تزودهم بالمهارات والمعرفة المطلوبة لإتمام مهامهم على أكمل وجه.

ويعدّ إنشاء الأكاديمية إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة الصحة العامة "وقاية"، التي تعمل على رفع مستوى المهارات والكفاءات للعاملين في قطاع الصحة العامة من الممارسين الصحيين وغير الصحيين بما يوائم رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني والصحي في تنمية القدرات.

وتسعى أكاديمية "الصحة العامة" إلى أن تكون "المرجع الأول" في تطوير القدرات العلمية والعملية، مع بناء منظومة توعوية ترسخ مفهوم الوقاية من الأمراض ومكافحتها وحماية الصحة العامة، روعي فيها أحدث ما توصلت إليه وسائل التدريب والمحاكاة.

ويشارك في التدريب والإشراف مختصون وأصحاب خبرة في المجال معتمدون من هيئة التخصصات الصحية.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
04:29 PM

"الربيعة" يدشن أكاديمية الصحة العامة

لتمكين القوى العاملة عبر برامج تدريبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أكاديمية الصحة العامة التي تهدف لتمكين القوى العاملة في مجال الصحة العامة من خلال تقديم برامج تدريبية مهنية تزودهم بالمهارات والمعرفة المطلوبة لإتمام مهامهم على أكمل وجه.

ويعدّ إنشاء الأكاديمية إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة الصحة العامة "وقاية"، التي تعمل على رفع مستوى المهارات والكفاءات للعاملين في قطاع الصحة العامة من الممارسين الصحيين وغير الصحيين بما يوائم رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني والصحي في تنمية القدرات.

وتسعى أكاديمية "الصحة العامة" إلى أن تكون "المرجع الأول" في تطوير القدرات العلمية والعملية، مع بناء منظومة توعوية ترسخ مفهوم الوقاية من الأمراض ومكافحتها وحماية الصحة العامة، روعي فيها أحدث ما توصلت إليه وسائل التدريب والمحاكاة.

ويشارك في التدريب والإشراف مختصون وأصحاب خبرة في المجال معتمدون من هيئة التخصصات الصحية.

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