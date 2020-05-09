النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سارة البنيان" تحصل على درجة الماجستير فى التربية بامتياز من جامعة أمريكية

في إنجاز جديد لبنات الوطن حصلت الطالبة السعودية سارة بنت عمر بن بخيت البنيان بالأمس على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالتها التربوية التى جاءت بعنوان ''علاج الأطفال من الصدمات النفسية عن طريق الفن التعليمي''من جامعه ليسلي، المتخصصة في الفنون والتربية بمدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية .

فيما أوصت لجنة مناقشة الرسالة بنشرها في مكتبة الجامعة التي تعد من أبرز الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية في التخصصات التربوية، تقديراً لجهد الطالبة التي ناقشت الرسالة رغم جائحة كورونا.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"سارة البنيان" تحصل على درجة الماجستير فى التربية بامتياز من جامعة أمريكية
سبق

في إنجاز جديد لبنات الوطن حصلت الطالبة السعودية سارة بنت عمر بن بخيت البنيان بالأمس على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالتها التربوية التى جاءت بعنوان ''علاج الأطفال من الصدمات النفسية عن طريق الفن التعليمي''من جامعه ليسلي، المتخصصة في الفنون والتربية بمدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية .

فيما أوصت لجنة مناقشة الرسالة بنشرها في مكتبة الجامعة التي تعد من أبرز الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية في التخصصات التربوية، تقديراً لجهد الطالبة التي ناقشت الرسالة رغم جائحة كورونا.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
09:30 PM

"سارة البنيان" تحصل على درجة الماجستير فى التربية بامتياز من جامعة أمريكية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
278

في إنجاز جديد لبنات الوطن حصلت الطالبة السعودية سارة بنت عمر بن بخيت البنيان بالأمس على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالتها التربوية التى جاءت بعنوان ''علاج الأطفال من الصدمات النفسية عن طريق الفن التعليمي''من جامعه ليسلي، المتخصصة في الفنون والتربية بمدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية .

فيما أوصت لجنة مناقشة الرسالة بنشرها في مكتبة الجامعة التي تعد من أبرز الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية في التخصصات التربوية، تقديراً لجهد الطالبة التي ناقشت الرسالة رغم جائحة كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,064
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,954
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,232
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,155

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة