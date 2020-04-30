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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مناطق الرياض والشرقية والقصيم والمرتفعات

تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية التي تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية وأجزاء من منطقة القصيم، كذلك على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مناطق الرياض والشرقية والقصيم والمرتفعات
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية التي تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية وأجزاء من منطقة القصيم، كذلك على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
10:10 AM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مناطق الرياض والشرقية والقصيم والمرتفعات

تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية التي تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية وأجزاء من منطقة القصيم، كذلك على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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