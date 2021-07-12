"سالم بن منيف" يتفقد عدداً من المشاريع التابعة لبلدية صامطة

أكد تلمّس احتياجات الأهالي وتقديم أفضل الخدمات لهم

تفقّد رئيس بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي، التابعة لأمانة منطقة جازان، الدكتور سالم بن علي منيف، عدداً من المشاريع التابعة للبلدية.

وشملت الجولة الميدانية التفقدية: المحافظة وقرى أبوحجر الأعلى والأسفل، وقرى حاكمة الدغارير والدغارير ومختارة وإسكان الخارش، بحضور مدير إدارة الخدمات عبده بن محمد مدخلي، ومدير إدارة المشاريع المهندس محمد بن علي الحكمي.

ووجّه الدكتور سالم بن علي منيف، مدير المشاريع ومدير الخدمات والمشرفين بمتابعة الملاحظات التي تم رصدها خلال هذه الجولة وإعداد التقارير اللازمة.

وأكد استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشاريع والخدمات الجاري تنفيذها بمحافظة صامطة، وباقي القرى والأحياء التابعة لها، وتلمس احتياجات الأهالي وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما أكد الحرص على تطوير وتنمية المحافظة وفق الخطط المرسومة، وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات.