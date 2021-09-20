النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في أسبوع واحد.. ميليشيا الحوثي الإرهابية ترتكب أكثر من 1000 جريمة ضد الإنسانية

منها حالاتمنها حالات قتل وإعدام وقنص .. والشبكة اليمنية للحقوق والحريات تكشف أرقامًا منها قتل وإعدام وقنص .. والشبكة اليمنية للحقوق والحريات تكشف أرقامًا منها

ارتكبت الميليشيات الحوثية الإرهابية أكثر من 1039 جريمة خلال أسبوع واحد فقط انتهكت حقوق الإنسان بمختلف الأشكال وتنوعت ما بين جرائم قتل وحرق وإخفاء قسري واستهداف للمدنيين بشتى أنواع الأسلحة العسكرية.

وتفصيلاً، وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أرقامًا من تلك الجرائم التي نفذتها الميليشيات الإرهابية ، وكان من بينها 43 حالة قتل بينهم 6 نساء و12 طفلاً و4 حالات قتل مباشر و7 حالات في انفجار مخازن أسلحة الحوثيين ، و9 إعدام ميداني و3 حالات قنص ، و6 حالات بالألغام ، و13 قتلوا في قصف بتعز والحديدة ، وحالة اغتيال إضافة إلى 189 حالة إخفاء قسري

و77 حالة تفتيش وبينها حرق لمنازل المدنيين، وتجنيد 150 طالبًا من المدارس في مناطق سيطرتهم، وإغلاق 7 مدارس في الحديدة.

وترتكب الميليشيات الحوثية، جرائم إرهابية ضد الإنسانية في مناطق سيطرتها وأدخلت اليمنيين هناك في حالة ابتزاز وخلقت أسواقًا سوداء لبيع المنتجات النفطية ومن بينها الغاز ورفعت الأسعار وضيقت عليهم العيش وتجبرهم على طقوس المذهب الشيعي.

ونجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من تحرير أجزاء كبيرة من الجمهورية اليمنية ونجحت في تحسين أوضاع سكانها بعد الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في أسبوع واحد.. ميليشيا الحوثي الإرهابية ترتكب أكثر من 1000 جريمة ضد الإنسانية
سبق

ارتكبت الميليشيات الحوثية الإرهابية أكثر من 1039 جريمة خلال أسبوع واحد فقط انتهكت حقوق الإنسان بمختلف الأشكال وتنوعت ما بين جرائم قتل وحرق وإخفاء قسري واستهداف للمدنيين بشتى أنواع الأسلحة العسكرية.

وتفصيلاً، وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أرقامًا من تلك الجرائم التي نفذتها الميليشيات الإرهابية ، وكان من بينها 43 حالة قتل بينهم 6 نساء و12 طفلاً و4 حالات قتل مباشر و7 حالات في انفجار مخازن أسلحة الحوثيين ، و9 إعدام ميداني و3 حالات قنص ، و6 حالات بالألغام ، و13 قتلوا في قصف بتعز والحديدة ، وحالة اغتيال إضافة إلى 189 حالة إخفاء قسري

و77 حالة تفتيش وبينها حرق لمنازل المدنيين، وتجنيد 150 طالبًا من المدارس في مناطق سيطرتهم، وإغلاق 7 مدارس في الحديدة.

وترتكب الميليشيات الحوثية، جرائم إرهابية ضد الإنسانية في مناطق سيطرتها وأدخلت اليمنيين هناك في حالة ابتزاز وخلقت أسواقًا سوداء لبيع المنتجات النفطية ومن بينها الغاز ورفعت الأسعار وضيقت عليهم العيش وتجبرهم على طقوس المذهب الشيعي.

ونجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من تحرير أجزاء كبيرة من الجمهورية اليمنية ونجحت في تحسين أوضاع سكانها بعد الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
01:31 AM

في أسبوع واحد.. ميليشيا الحوثي الإرهابية ترتكب أكثر من 1000 جريمة ضد الإنسانية

منها حالاتمنها حالات قتل وإعدام وقنص .. والشبكة اليمنية للحقوق والحريات تكشف أرقامًا منها قتل وإعدام وقنص .. والشبكة اليمنية للحقوق والحريات تكشف أرقامًا منها

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
238

ارتكبت الميليشيات الحوثية الإرهابية أكثر من 1039 جريمة خلال أسبوع واحد فقط انتهكت حقوق الإنسان بمختلف الأشكال وتنوعت ما بين جرائم قتل وحرق وإخفاء قسري واستهداف للمدنيين بشتى أنواع الأسلحة العسكرية.

وتفصيلاً، وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أرقامًا من تلك الجرائم التي نفذتها الميليشيات الإرهابية ، وكان من بينها 43 حالة قتل بينهم 6 نساء و12 طفلاً و4 حالات قتل مباشر و7 حالات في انفجار مخازن أسلحة الحوثيين ، و9 إعدام ميداني و3 حالات قنص ، و6 حالات بالألغام ، و13 قتلوا في قصف بتعز والحديدة ، وحالة اغتيال إضافة إلى 189 حالة إخفاء قسري

و77 حالة تفتيش وبينها حرق لمنازل المدنيين، وتجنيد 150 طالبًا من المدارس في مناطق سيطرتهم، وإغلاق 7 مدارس في الحديدة.

وترتكب الميليشيات الحوثية، جرائم إرهابية ضد الإنسانية في مناطق سيطرتها وأدخلت اليمنيين هناك في حالة ابتزاز وخلقت أسواقًا سوداء لبيع المنتجات النفطية ومن بينها الغاز ورفعت الأسعار وضيقت عليهم العيش وتجبرهم على طقوس المذهب الشيعي.

ونجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من تحرير أجزاء كبيرة من الجمهورية اليمنية ونجحت في تحسين أوضاع سكانها بعد الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,784
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,978
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,948
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,517

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة