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"منزلاوي" يلتقي بنائب مندوب الهند لدى الأمم المتحدة ويبحثان التعاون المشترك

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها

التقى نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بنائب المندوب الدائم في وفد جمهورية الهند لدى الأمم المتحدة السفير ناجاراج كاكانور.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية الراهنة على الساحة الدولية.

حضر اللقاء رئيسة قسم الترشيحات بوفد المملكة السكرتير أول سارة بنت مصطفى عاشور.

نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة خالد منزلاوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منزلاوي" يلتقي بنائب مندوب الهند لدى الأمم المتحدة ويبحثان التعاون المشترك
سبق

التقى نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بنائب المندوب الدائم في وفد جمهورية الهند لدى الأمم المتحدة السفير ناجاراج كاكانور.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية الراهنة على الساحة الدولية.

حضر اللقاء رئيسة قسم الترشيحات بوفد المملكة السكرتير أول سارة بنت مصطفى عاشور.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
01:22 AM

"منزلاوي" يلتقي بنائب مندوب الهند لدى الأمم المتحدة ويبحثان التعاون المشترك

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بنائب المندوب الدائم في وفد جمهورية الهند لدى الأمم المتحدة السفير ناجاراج كاكانور.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية الراهنة على الساحة الدولية.

حضر اللقاء رئيسة قسم الترشيحات بوفد المملكة السكرتير أول سارة بنت مصطفى عاشور.

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