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تعرف على موعد زفاف رئيس وزراء بريطانيا على خطيبته "سيموند"

كشفت وسائل إعلام بريطانية، موعد زفاف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على خطيبته كاري سيموند، وقالت إنه تم إرسال بطاقات دعوات الأقارب محددًا عليها تاريخ الزفاف.

وقالت تقارير إخبارية: إن "بوريس جونسون" سيتزوج خطيبته كاري سيموندز في الصيف المقبل.

وكان "جونسون" و"كاري"، قد أعلنا خطوبتهما في أواخر 2019، ولكن مثل الآلاف في بريطانيا، اضطرا لإرجاء خططهما للزواج بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

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تعرف على موعد زفاف رئيس وزراء بريطانيا على خطيبته "سيموند"
سبق

كشفت وسائل إعلام بريطانية، موعد زفاف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على خطيبته كاري سيموند، وقالت إنه تم إرسال بطاقات دعوات الأقارب محددًا عليها تاريخ الزفاف.

وقالت تقارير إخبارية: إن "بوريس جونسون" سيتزوج خطيبته كاري سيموندز في الصيف المقبل.

وكان "جونسون" و"كاري"، قد أعلنا خطوبتهما في أواخر 2019، ولكن مثل الآلاف في بريطانيا، اضطرا لإرجاء خططهما للزواج بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
04:39 PM

تعرف على موعد زفاف رئيس وزراء بريطانيا على خطيبته "سيموند"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,088

كشفت وسائل إعلام بريطانية، موعد زفاف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على خطيبته كاري سيموند، وقالت إنه تم إرسال بطاقات دعوات الأقارب محددًا عليها تاريخ الزفاف.

وقالت تقارير إخبارية: إن "بوريس جونسون" سيتزوج خطيبته كاري سيموندز في الصيف المقبل.

وكان "جونسون" و"كاري"، قد أعلنا خطوبتهما في أواخر 2019، ولكن مثل الآلاف في بريطانيا، اضطرا لإرجاء خططهما للزواج بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

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