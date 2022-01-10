تخيل وزنه.. هل يصطدم "أبو فيس" بالأرض؟ إجابة تأتيك من روسيا

"روس كوسموس": نتائج المتابعة رفعت موثوقية التنبؤات طويلة المدى

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، أن احتمال اصطدام كويكب "أبو فيس" بالأرض "ضئيل جداً".

ووفق "روسيا اليوم"، حذّر خبراء معهد بحوث مشكلات الدفاع المدني وحالات الطوارئ في روسيا، في وقت سابق، من أن كويكب "أبو فيس"، يمكن أن يحلّق في ربيع عام 2029 قريباً من الأرض، في المدار الثابت لكوكبنا، الذي تعمل فيه الأقمار الاصطناعية الثابتة.

ويشير خبراء "روس كوسموس" إلى أنهم تسلّموا عام 2021 من معهد الرياضيات التطبيقية 5797 قياساً عن 106 كويكبات و31 مذنباً بينها 339 قياساً عن موضع "أبو فيس".

وجاء في بيان "روس كوسموس"، المنشور في "تيلغرام"، " أن نتائج المتابعة أظهرت مؤشرات حركتها المدارية؛ ما رفع موثوقية التنبؤات طويلة المدى لنهجها بالنسبة لاقترابها من الأرض، والنتيجة: احتمال اصطدامها بالأرض ضئيل جداً".

يُذكر أن علماء الفلك اكتشفوا كويكب أبوفيس الذي يقدّر قطره بنحو 325 متراً ووزنه نحو 27 مليون طن عام 2004.