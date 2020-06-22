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قطر.. 1034 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 88.403

تسجيل حالة وفاة جديدة.. وحصيلة المتعافين تبلغ 69.956

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم، عن تسجيل 1034 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي 1637 شخصًا من المرض، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة : وصل إجمالي عدد حالات الإصابة في دولة قطر إلى 88.403، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 69.956 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

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قطر.. 1034 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 88.403
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم، عن تسجيل 1034 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي 1637 شخصًا من المرض، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة : وصل إجمالي عدد حالات الإصابة في دولة قطر إلى 88.403، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 69.956 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
04:10 PM

قطر.. 1034 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 88.403

تسجيل حالة وفاة جديدة.. وحصيلة المتعافين تبلغ 69.956

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم، عن تسجيل 1034 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي 1637 شخصًا من المرض، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة : وصل إجمالي عدد حالات الإصابة في دولة قطر إلى 88.403، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 69.956 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.

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