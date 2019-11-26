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إمارة الباحة على "سناب شات" لنقل أهم الأحداث للمواطنين ووسائل الإعلام

يعرض كل ما من شأنه إظهار المنطقة بالمظهر الذي يليق بها سياحيًّا وتنمويًّا

بدأت إمارة منطقة الباحة تغطية الفعاليات على برنامج "سناب شات" عبر حساب emr.baha الذي يُعنى بجولات أمير المنطقة، واستقبالاته المسؤولين والمواطنين وضيوف المنطقة.

وتفصيلاً، يبث سناب الإمارة الأحوال الجوية، والحركة المرورية، وإغلاق العقبات أو استئنافها، وخصوصا مع الحالة المطرية التي تمرُّ بها المنطقة الفترة الحالية، واللقاءات وورش العمل، إضافة لكل ما من شأنه إظهار المنطقة بالمظهر الذي يليق بها سياحيًّا وتنمويًّا.

ويأتي إطلاق حساب الإمارة على منصة سناب شات ضمن الإعلام الحديث الذي تطل به الشؤون الإعلامية لإمارة الباحة (تويتر، يوتيوب وسناب شات مؤخرًا)، الذي يمكِّن الحسابات الإخبارية والشخصية الأخرى من نقل الأحداث من خلاله.

الباحة إمارة الباحة سناب شات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إمارة الباحة على "سناب شات" لنقل أهم الأحداث للمواطنين ووسائل الإعلام
سبق

بدأت إمارة منطقة الباحة تغطية الفعاليات على برنامج "سناب شات" عبر حساب emr.baha الذي يُعنى بجولات أمير المنطقة، واستقبالاته المسؤولين والمواطنين وضيوف المنطقة.

وتفصيلاً، يبث سناب الإمارة الأحوال الجوية، والحركة المرورية، وإغلاق العقبات أو استئنافها، وخصوصا مع الحالة المطرية التي تمرُّ بها المنطقة الفترة الحالية، واللقاءات وورش العمل، إضافة لكل ما من شأنه إظهار المنطقة بالمظهر الذي يليق بها سياحيًّا وتنمويًّا.

ويأتي إطلاق حساب الإمارة على منصة سناب شات ضمن الإعلام الحديث الذي تطل به الشؤون الإعلامية لإمارة الباحة (تويتر، يوتيوب وسناب شات مؤخرًا)، الذي يمكِّن الحسابات الإخبارية والشخصية الأخرى من نقل الأحداث من خلاله.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
01:35 AM

إمارة الباحة على "سناب شات" لنقل أهم الأحداث للمواطنين ووسائل الإعلام

يعرض كل ما من شأنه إظهار المنطقة بالمظهر الذي يليق بها سياحيًّا وتنمويًّا

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
3
3,515

بدأت إمارة منطقة الباحة تغطية الفعاليات على برنامج "سناب شات" عبر حساب emr.baha الذي يُعنى بجولات أمير المنطقة، واستقبالاته المسؤولين والمواطنين وضيوف المنطقة.

وتفصيلاً، يبث سناب الإمارة الأحوال الجوية، والحركة المرورية، وإغلاق العقبات أو استئنافها، وخصوصا مع الحالة المطرية التي تمرُّ بها المنطقة الفترة الحالية، واللقاءات وورش العمل، إضافة لكل ما من شأنه إظهار المنطقة بالمظهر الذي يليق بها سياحيًّا وتنمويًّا.

ويأتي إطلاق حساب الإمارة على منصة سناب شات ضمن الإعلام الحديث الذي تطل به الشؤون الإعلامية لإمارة الباحة (تويتر، يوتيوب وسناب شات مؤخرًا)، الذي يمكِّن الحسابات الإخبارية والشخصية الأخرى من نقل الأحداث من خلاله.

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