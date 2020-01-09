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رداً على مهاجمة قواتها.. أمريكا ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران

"ترامب" أشار إلى أنها ستكون حدثاً كبيراً

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران؛ رداً على الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أمريكية أمس.

ونقلت "سي إن إن" عن "ترامب" قوله: "لقد تم بالفعل. لقد زدنا العقوبات، لقد كانت شديدة للغاية، ولكنها زادت الآن بشكل كبير. لقد صدقت عليها منذ فترة قصيرة مع وزارة الخزانة الأمريكية".

وأضاف: "سوف نرى، أعني أننا سنضع إعلاناً بسيطاً. إنه في الواقع حدث كبير".

ولم يعلن طبيعة وتفاصيل العقوبات المرتقبة.

الولايات المتحدة الأمريكية إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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رداً على مهاجمة قواتها.. أمريكا ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران؛ رداً على الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أمريكية أمس.

ونقلت "سي إن إن" عن "ترامب" قوله: "لقد تم بالفعل. لقد زدنا العقوبات، لقد كانت شديدة للغاية، ولكنها زادت الآن بشكل كبير. لقد صدقت عليها منذ فترة قصيرة مع وزارة الخزانة الأمريكية".

وأضاف: "سوف نرى، أعني أننا سنضع إعلاناً بسيطاً. إنه في الواقع حدث كبير".

ولم يعلن طبيعة وتفاصيل العقوبات المرتقبة.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
09:10 PM

رداً على مهاجمة قواتها.. أمريكا ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران

"ترامب" أشار إلى أنها ستكون حدثاً كبيراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران؛ رداً على الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أمريكية أمس.

ونقلت "سي إن إن" عن "ترامب" قوله: "لقد تم بالفعل. لقد زدنا العقوبات، لقد كانت شديدة للغاية، ولكنها زادت الآن بشكل كبير. لقد صدقت عليها منذ فترة قصيرة مع وزارة الخزانة الأمريكية".

وأضاف: "سوف نرى، أعني أننا سنضع إعلاناً بسيطاً. إنه في الواقع حدث كبير".

ولم يعلن طبيعة وتفاصيل العقوبات المرتقبة.

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