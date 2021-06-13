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مشروب الطاقة أم عيب خلقي؟.. 5 أسباب محتملة لسقوط إريكسن

نشطاء تداولوا صورة له وهو يروج أحد هذه الأنواع من المشروبات

أثار سقوط كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك، خلال منافسات يورو 2020، جدلًا كبيرًا في مختلف أنحاء العالم.

اللاعب الدنماركي سقط مغشيًّا عليه أثناء لقاء منتخب بلاده أمام فنلندا، وتوقف اللعب، وصدر قرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتعليق المباراة، قبل أن تُستكمل لاحقًا.

وكان السؤال الأبرز بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير كرة القدم بشكل خاص؛ هو سر سقوط إريكسن بشكل مفاجئ.

وتداول العديد من النشطاء صورة نشرها إريكسن مؤخرًا، وتحديدًا يوم 21 مايو أثناء الترويج لأحد مشروبات الطاقة الدنماركية.

والمعروف عن تلك المشروبات، أنها تسبب الكثير من الأزمات الصحية لمن يتناولها بكميات كبيرة؛ أبرزها زيادة معدل ضربات القلب والشعور بالأرق وغيرهما.

ووفق ما نقلته اليوم "بوابة العين" الإماراتية، تحدّث ريتشارد تيل الطبيب المتخصص في النشاط الكهربائي للقلب، عن عدة أسباب محتملة لسقوط إريكسن، خلال تصريحات لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال في هذا الصدد: "ربما حدث هذا الأمر نتيجة أعطال كهربائية في الإشارات التي تحفز أقسام القلب المختلفة لضخ الدم، وهذا يقلل من تدفق الدم إلى القلب؛ وبالتالي انهيار الشخص المصاب".

وأضاف: "يمكن أن تكون حالة وراثية، معروفة باسم متلازمة (كيو تي)، وهي تؤثر كذلك على آلية دقات القلب".

وأضاف سببًا ثالثًا بقوله: "الأرجح أنه (إريكسن) يعاني من عيب خلقي في القلب، لم يتم اكتشافه حتى الآن، وربما يعاني من حالة تُعرف باعتلال عضلة القلب، والتي تسبب زيادة سمك العضلة، وتعطل ضخ الدم".

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مشروب الطاقة أم عيب خلقي؟.. 5 أسباب محتملة لسقوط إريكسن
سبق

أثار سقوط كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك، خلال منافسات يورو 2020، جدلًا كبيرًا في مختلف أنحاء العالم.

اللاعب الدنماركي سقط مغشيًّا عليه أثناء لقاء منتخب بلاده أمام فنلندا، وتوقف اللعب، وصدر قرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتعليق المباراة، قبل أن تُستكمل لاحقًا.

وكان السؤال الأبرز بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير كرة القدم بشكل خاص؛ هو سر سقوط إريكسن بشكل مفاجئ.

وتداول العديد من النشطاء صورة نشرها إريكسن مؤخرًا، وتحديدًا يوم 21 مايو أثناء الترويج لأحد مشروبات الطاقة الدنماركية.

والمعروف عن تلك المشروبات، أنها تسبب الكثير من الأزمات الصحية لمن يتناولها بكميات كبيرة؛ أبرزها زيادة معدل ضربات القلب والشعور بالأرق وغيرهما.

ووفق ما نقلته اليوم "بوابة العين" الإماراتية، تحدّث ريتشارد تيل الطبيب المتخصص في النشاط الكهربائي للقلب، عن عدة أسباب محتملة لسقوط إريكسن، خلال تصريحات لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال في هذا الصدد: "ربما حدث هذا الأمر نتيجة أعطال كهربائية في الإشارات التي تحفز أقسام القلب المختلفة لضخ الدم، وهذا يقلل من تدفق الدم إلى القلب؛ وبالتالي انهيار الشخص المصاب".

وأضاف: "يمكن أن تكون حالة وراثية، معروفة باسم متلازمة (كيو تي)، وهي تؤثر كذلك على آلية دقات القلب".

وأضاف سببًا ثالثًا بقوله: "الأرجح أنه (إريكسن) يعاني من عيب خلقي في القلب، لم يتم اكتشافه حتى الآن، وربما يعاني من حالة تُعرف باعتلال عضلة القلب، والتي تسبب زيادة سمك العضلة، وتعطل ضخ الدم".

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
10:48 AM

مشروب الطاقة أم عيب خلقي؟.. 5 أسباب محتملة لسقوط إريكسن

نشطاء تداولوا صورة له وهو يروج أحد هذه الأنواع من المشروبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثار سقوط كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك، خلال منافسات يورو 2020، جدلًا كبيرًا في مختلف أنحاء العالم.

اللاعب الدنماركي سقط مغشيًّا عليه أثناء لقاء منتخب بلاده أمام فنلندا، وتوقف اللعب، وصدر قرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتعليق المباراة، قبل أن تُستكمل لاحقًا.

وكان السؤال الأبرز بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير كرة القدم بشكل خاص؛ هو سر سقوط إريكسن بشكل مفاجئ.

وتداول العديد من النشطاء صورة نشرها إريكسن مؤخرًا، وتحديدًا يوم 21 مايو أثناء الترويج لأحد مشروبات الطاقة الدنماركية.

والمعروف عن تلك المشروبات، أنها تسبب الكثير من الأزمات الصحية لمن يتناولها بكميات كبيرة؛ أبرزها زيادة معدل ضربات القلب والشعور بالأرق وغيرهما.

ووفق ما نقلته اليوم "بوابة العين" الإماراتية، تحدّث ريتشارد تيل الطبيب المتخصص في النشاط الكهربائي للقلب، عن عدة أسباب محتملة لسقوط إريكسن، خلال تصريحات لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال في هذا الصدد: "ربما حدث هذا الأمر نتيجة أعطال كهربائية في الإشارات التي تحفز أقسام القلب المختلفة لضخ الدم، وهذا يقلل من تدفق الدم إلى القلب؛ وبالتالي انهيار الشخص المصاب".

وأضاف: "يمكن أن تكون حالة وراثية، معروفة باسم متلازمة (كيو تي)، وهي تؤثر كذلك على آلية دقات القلب".

وأضاف سببًا ثالثًا بقوله: "الأرجح أنه (إريكسن) يعاني من عيب خلقي في القلب، لم يتم اكتشافه حتى الآن، وربما يعاني من حالة تُعرف باعتلال عضلة القلب، والتي تسبب زيادة سمك العضلة، وتعطل ضخ الدم".

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