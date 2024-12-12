"مسيطر .. عقلاني .. أم ناجح؟" .. تعرَّف على شخصيتك عبر هذا الاختبار

تطرح هذه الصورة سؤالاً بسيطاً، لكن إجابته ستكشف لك الكثير عن شخصيتك، يقول السؤال: "مَن الذي يبدو أصغر وأكثر شباباً؛ واحد، اثنان، أم ثلاثة؟".

ويقول موقع "بولد سكاي" للأسرة والصحة، تتعدّد أنواع الاختبارات التي تكشف عن شخصية الإنسان، وهذا أحد أحدث الاختبارات، وهو يساعدك على فهم نفسك.

كل ما عليك هو أن تنظر إلى الأشكال الثلاثة وتختار ما ترى أنه "الأصغر والأكثر شباباً وحيوية"، وعقب الاختيار، اقرأ ما يعنيه اختيارك وتعرَّف على بعض ملامح شخصيتك.

* الشكل رقم 1

إذا اخترت الشكل رقم "1"، فاعلم أنك من بين 35 في المائة اختاروا هذا الشكل، وأنك شخص صاحب مبادرة، تعتمد على فطرتك وقدراتك ومواهبك لتقديم حلول ومقترحات لمشكلات أو قضايا، وأنك ناجح في كل ما تفعل تقريباً، وقليلاً أو نادراً ما تخطئ، وأنت شخص يفضل مواجهة الحياة كما هي، لكنك لا تفكر كثيراً في بعض المواقف وهو ما يمكن أن يوقعك بمشكلات.

* الشكل رقم 2

إذا اخترت الشكل رقم "2"، فاعلم أنك من بين 40 في المائة اختاروا هذا الشكل، واعلم أنك شخص يفكر في المواقف ويفحصها جيداً، وأنك تدرس كل مميزات وعيوب أيّ شيء قبل الاختيار، ولا تتخذ قراراتك المهمة بسرعة؛ بل بعد تفكير طويل، لكن من ناحية أخرى أنت لا تبدو شخصاً ودوداً في نظر مَن حولك، ولا يعرف حقيقة شخصيتك الطيبة إلا مَن يقترب منك كثيراً.

* الشكل رقم 3

إذا اخترت الشكل رقم "3"، فأنت من بين 25 في المائة اختاروه من قبل، واعلم أنك شخص ذو تفكير منطقي، وعندما تواجه المشكلات تفضل إعمال العقل قبل أن تتخذ القرار، واعلم أنك صاحب "كاريزما" تجذب مَن حولك مِن الأصدقاء إلى شخصيتك، كما أنك تميل إلى السيطرة على كل موقف يواجهك.