الأمن البيئي يوقف 7 مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها

"المالكي" يدعو للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي سبعة مخالفين لنظام البيئة، بينهم خمسة مواطنين ومقيمَيْن من الجنسية اليمنية؛ بسبب إشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، في منطقتي عسير وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى 3000 ريال.

وحثّ الرائد "المالكي" على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.