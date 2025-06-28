نقطة مفاجئة لدوريات جازان تطيح بـ 2100 حبة كبتاجون وحشيش ومسكر

القبض على المهربين وإيداعهم التوقيف تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة جازان من إحباط عمليات تهريب، وذلك في نقطة مفاجئة نصبتها في أحد المواقع بمدينة جازان .

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن النقطة المفاجئة التي نصبتها دورية الأمن بمنطقة جازان تمكنت من إحباط أكثر من٢١٠٠ حبة من مادة الكبتاجون، وكذلك بعض من الممنوعات منها مادة الحشيش والمسكر.

وببنت المصادر أنه تم القبض على المهربين وإيداعهم التوقيف تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة.