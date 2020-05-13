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تقرير فرنسي: السعودية النموذج الأوضح في الشرق الأوسط في مكافحة كورونا

أشاد بفاعلية إجراءات دول الخليج في التعامل مع الفيروس

ذكر تقرير فرنسي أنه على الرغم من تفشي كورونا في الشرق الأوسط إلا أن عدد الوفيات لم يتجاوز 1125 وفاة وفقًا لإحصائية منظمة الصحة العالمية في 8 مارس الماضي، مشيرًا إلى قوة السعودية ودول الخليج في التعامل مع الفيروس بإجراءات فعّالة.

وقال تقرير صحيفة "لوموند" الفرنسية إن السعودية، ومعها دول الخليج، كانت لها ردة فعل سريعة على تسهيل إجراءات الفحوصات بأعداد كبيرة يوميًّا؛ ما سهّل اكتشاف المرضى، وتعقُّبهم، وعزلهم، وتقديم الرعاية الصحية الكافية لهم حتى وصولهم لمرحلة الشفاء الكاملة.

وأشار التقرير إلى أن عدد ضحايا الجائحة في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، يقارب عدد الوفيات في النرويج التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.

وأضاف التقرير بأن دول الشرق الأوسط اتخذت إجراءات سريعة وقوية عدة. والنموذج الأوضح كان المملكة العربية السعودية التي اتخذت قرارات مهمة وضرورية، من بينها وقف العمرة، ومنع الصلاة في الحرمين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومنع المؤسسات التعليمية، إلى جانب أي أنشطة خاصة بالتجمعات، مثل النوادي والمطاعم والمقاهي، إلى جانب تدابير الحجر، وذلك قبل أسبوعين من اتخاذ فرنسا الإجراءات ذاتها.

وذكر التقرير أن السعودية استفادت كذلك من خبراتها في مكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي سببها نوع من الفيروسات، كان يتوقع أنه ينتشر عن طريق الإبل.

المملكة العربية السعودية منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقرير فرنسي: السعودية النموذج الأوضح في الشرق الأوسط في مكافحة كورونا
سبق

ذكر تقرير فرنسي أنه على الرغم من تفشي كورونا في الشرق الأوسط إلا أن عدد الوفيات لم يتجاوز 1125 وفاة وفقًا لإحصائية منظمة الصحة العالمية في 8 مارس الماضي، مشيرًا إلى قوة السعودية ودول الخليج في التعامل مع الفيروس بإجراءات فعّالة.

وقال تقرير صحيفة "لوموند" الفرنسية إن السعودية، ومعها دول الخليج، كانت لها ردة فعل سريعة على تسهيل إجراءات الفحوصات بأعداد كبيرة يوميًّا؛ ما سهّل اكتشاف المرضى، وتعقُّبهم، وعزلهم، وتقديم الرعاية الصحية الكافية لهم حتى وصولهم لمرحلة الشفاء الكاملة.

وأشار التقرير إلى أن عدد ضحايا الجائحة في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، يقارب عدد الوفيات في النرويج التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.

وأضاف التقرير بأن دول الشرق الأوسط اتخذت إجراءات سريعة وقوية عدة. والنموذج الأوضح كان المملكة العربية السعودية التي اتخذت قرارات مهمة وضرورية، من بينها وقف العمرة، ومنع الصلاة في الحرمين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومنع المؤسسات التعليمية، إلى جانب أي أنشطة خاصة بالتجمعات، مثل النوادي والمطاعم والمقاهي، إلى جانب تدابير الحجر، وذلك قبل أسبوعين من اتخاذ فرنسا الإجراءات ذاتها.

وذكر التقرير أن السعودية استفادت كذلك من خبراتها في مكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي سببها نوع من الفيروسات، كان يتوقع أنه ينتشر عن طريق الإبل.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:46 PM
اخر تعديل
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
01:15 AM

تقرير فرنسي: السعودية النموذج الأوضح في الشرق الأوسط في مكافحة كورونا

أشاد بفاعلية إجراءات دول الخليج في التعامل مع الفيروس

A A A
خالد علي - الرياض
6
11,150

ذكر تقرير فرنسي أنه على الرغم من تفشي كورونا في الشرق الأوسط إلا أن عدد الوفيات لم يتجاوز 1125 وفاة وفقًا لإحصائية منظمة الصحة العالمية في 8 مارس الماضي، مشيرًا إلى قوة السعودية ودول الخليج في التعامل مع الفيروس بإجراءات فعّالة.

وقال تقرير صحيفة "لوموند" الفرنسية إن السعودية، ومعها دول الخليج، كانت لها ردة فعل سريعة على تسهيل إجراءات الفحوصات بأعداد كبيرة يوميًّا؛ ما سهّل اكتشاف المرضى، وتعقُّبهم، وعزلهم، وتقديم الرعاية الصحية الكافية لهم حتى وصولهم لمرحلة الشفاء الكاملة.

وأشار التقرير إلى أن عدد ضحايا الجائحة في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، يقارب عدد الوفيات في النرويج التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.

وأضاف التقرير بأن دول الشرق الأوسط اتخذت إجراءات سريعة وقوية عدة. والنموذج الأوضح كان المملكة العربية السعودية التي اتخذت قرارات مهمة وضرورية، من بينها وقف العمرة، ومنع الصلاة في الحرمين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومنع المؤسسات التعليمية، إلى جانب أي أنشطة خاصة بالتجمعات، مثل النوادي والمطاعم والمقاهي، إلى جانب تدابير الحجر، وذلك قبل أسبوعين من اتخاذ فرنسا الإجراءات ذاتها.

وذكر التقرير أن السعودية استفادت كذلك من خبراتها في مكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي سببها نوع من الفيروسات، كان يتوقع أنه ينتشر عن طريق الإبل.

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