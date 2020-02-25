وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها على "تويتر" إنه "بناءً على التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بموجة الغبار التي تمر بها المنطقة وآثاره المترتبة، ولسلامة الطلاب والطالبات فقد وجّه سعادة مدير #تعليم_الأفلاج د. محمد آل مغيرة، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 2 / 7 / 1441هـ".

أكدت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في كل مدارس المحافظة.

تعليق الدراسة غدًا في كل مدارس الأفلاج صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-25 أكدت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في كل مدارس المحافظة. وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها على "تويتر" إنه "بناءً على التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بموجة الغبار التي تمر بها المنطقة وآثاره المترتبة، ولسلامة الطلاب والطالبات فقد وجّه سعادة مدير #تعليم_الأفلاج د. محمد آل مغيرة، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 2 / 7 / 1441هـ".

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 11:53 PM

تعليق الدراسة غدًا في كل مدارس الأفلاج بسبب موجة الغبار ولسلامة الطلاب والطالبات





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أكدت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في كل مدارس المحافظة.

وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها على "تويتر" إنه "بناءً على التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بموجة الغبار التي تمر بها المنطقة وآثاره المترتبة، ولسلامة الطلاب والطالبات فقد وجّه سعادة مدير #تعليم_الأفلاج د. محمد آل مغيرة، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 2 / 7 / 1441هـ".