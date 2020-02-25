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تعليق الدراسة غدًا في كل مدارس الأفلاج

بسبب موجة الغبار ولسلامة الطلاب والطالبات

أكدت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في كل مدارس المحافظة.

وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها على "تويتر" إنه "بناءً على التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بموجة الغبار التي تمر بها المنطقة وآثاره المترتبة، ولسلامة الطلاب والطالبات فقد وجّه سعادة مدير #تعليم_الأفلاج د. محمد آل مغيرة، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 2 / 7 / 1441هـ".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليق الدراسة غدًا في كل مدارس الأفلاج
سبق

أكدت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في كل مدارس المحافظة.

وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها على "تويتر" إنه "بناءً على التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بموجة الغبار التي تمر بها المنطقة وآثاره المترتبة، ولسلامة الطلاب والطالبات فقد وجّه سعادة مدير #تعليم_الأفلاج د. محمد آل مغيرة، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 2 / 7 / 1441هـ".

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:53 PM

تعليق الدراسة غدًا في كل مدارس الأفلاج

بسبب موجة الغبار ولسلامة الطلاب والطالبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أكدت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في كل مدارس المحافظة.

وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها على "تويتر" إنه "بناءً على التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بموجة الغبار التي تمر بها المنطقة وآثاره المترتبة، ولسلامة الطلاب والطالبات فقد وجّه سعادة مدير #تعليم_الأفلاج د. محمد آل مغيرة، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 2 / 7 / 1441هـ".

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