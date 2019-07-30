النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السند" يتفقّد المراكز التوجيهية لرئاسة "الأمر بالمعروف" في مكة المكرمة

افتتح مركز التوعية الرقمية بعرفة وتعرف على استخدام التقنيات الحديثة

تفقد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع للرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

وزار مركز جبل عرفة التوجيهي، كما افتتح خلال زيارته مركز التوعية الرقمية بعرفة، واستمع إلى شرح مفصل عما تميزت به مشاركة الرئاسة لهذا العام في الحج من استخدامٍ للتقنيات الحديثة.

ويحتوي المركز الرقمي على شاشة عرض كبيرة، يتم من خلالها بث المواد التوعوية من خلال تقنية الـ"wifi " على الهواتف الذكية لتحميل المحتوى المسموع والمقروء والمرئي عن بعد مناسب، ويمكن لـ64 مستفيداً تحميل المنتجات في لحظة واحدة خلال تواجدهم بقربه، كما زودت المنصة بمنتجات توعوية بـ15 لغة حية.

كما يحتوي المركز على أجهزة تواصل لبث المحتوى المسموع والمقروء والمرئي، ولوحة تعريفية عن منصة زاد الحاج الإلكترونية، مع باركود يحتوي على كل منتجات الحج التوعوية، ولوحة تعريفية عن منصة "زاد الحاج" وكيفية الاستفادة منها، وغير ذلك من التقنيات.

وخلال الزيارة اطلع "السند" على التجهيزات المعدّة لاستقبال ضيوف الرحمن والمواد التوجيهية التي يوزعها الأعضاء، والتقى الأعضاء والمترجمين في المركز.

وأكد أن افتتاح المركز التوجيهي الرقمي التقني هذا العام لأول مرة في مسيرة الرئاسة العامة المباركة، يأتي استثمارًا لوسائل تقنية المعلومات والتقنية الحديثة في خدمة الرئاسة لتحقيق رسالتها وتحصيل أهدافها ومقاصدها، وعلى وجه الخصوص في أعمالها لموسم الحج.

وأشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في كل عام، مشيراً إلى ما يقوم به أعضاء الهيئة من عمل جليل يتمثل في توعية الحجاج، ليؤدوا نسكهم وفق ما يرضي الله عز وجل ووفق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال توزيع المطويات والكتب وغيرها، وأيضاً التوجيه والإرشاد المباشر للحجاج في مواقع التوجيه المنتشرة في المشاعر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السند" يتفقّد المراكز التوجيهية لرئاسة "الأمر بالمعروف" في مكة المكرمة
سبق

تفقد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع للرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

وزار مركز جبل عرفة التوجيهي، كما افتتح خلال زيارته مركز التوعية الرقمية بعرفة، واستمع إلى شرح مفصل عما تميزت به مشاركة الرئاسة لهذا العام في الحج من استخدامٍ للتقنيات الحديثة.

ويحتوي المركز الرقمي على شاشة عرض كبيرة، يتم من خلالها بث المواد التوعوية من خلال تقنية الـ"wifi " على الهواتف الذكية لتحميل المحتوى المسموع والمقروء والمرئي عن بعد مناسب، ويمكن لـ64 مستفيداً تحميل المنتجات في لحظة واحدة خلال تواجدهم بقربه، كما زودت المنصة بمنتجات توعوية بـ15 لغة حية.

كما يحتوي المركز على أجهزة تواصل لبث المحتوى المسموع والمقروء والمرئي، ولوحة تعريفية عن منصة زاد الحاج الإلكترونية، مع باركود يحتوي على كل منتجات الحج التوعوية، ولوحة تعريفية عن منصة "زاد الحاج" وكيفية الاستفادة منها، وغير ذلك من التقنيات.

وخلال الزيارة اطلع "السند" على التجهيزات المعدّة لاستقبال ضيوف الرحمن والمواد التوجيهية التي يوزعها الأعضاء، والتقى الأعضاء والمترجمين في المركز.

وأكد أن افتتاح المركز التوجيهي الرقمي التقني هذا العام لأول مرة في مسيرة الرئاسة العامة المباركة، يأتي استثمارًا لوسائل تقنية المعلومات والتقنية الحديثة في خدمة الرئاسة لتحقيق رسالتها وتحصيل أهدافها ومقاصدها، وعلى وجه الخصوص في أعمالها لموسم الحج.

وأشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في كل عام، مشيراً إلى ما يقوم به أعضاء الهيئة من عمل جليل يتمثل في توعية الحجاج، ليؤدوا نسكهم وفق ما يرضي الله عز وجل ووفق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال توزيع المطويات والكتب وغيرها، وأيضاً التوجيه والإرشاد المباشر للحجاج في مواقع التوجيه المنتشرة في المشاعر.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
06:13 PM

"السند" يتفقّد المراكز التوجيهية لرئاسة "الأمر بالمعروف" في مكة المكرمة

افتتح مركز التوعية الرقمية بعرفة وتعرف على استخدام التقنيات الحديثة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
950

تفقد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع للرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

وزار مركز جبل عرفة التوجيهي، كما افتتح خلال زيارته مركز التوعية الرقمية بعرفة، واستمع إلى شرح مفصل عما تميزت به مشاركة الرئاسة لهذا العام في الحج من استخدامٍ للتقنيات الحديثة.

ويحتوي المركز الرقمي على شاشة عرض كبيرة، يتم من خلالها بث المواد التوعوية من خلال تقنية الـ"wifi " على الهواتف الذكية لتحميل المحتوى المسموع والمقروء والمرئي عن بعد مناسب، ويمكن لـ64 مستفيداً تحميل المنتجات في لحظة واحدة خلال تواجدهم بقربه، كما زودت المنصة بمنتجات توعوية بـ15 لغة حية.

كما يحتوي المركز على أجهزة تواصل لبث المحتوى المسموع والمقروء والمرئي، ولوحة تعريفية عن منصة زاد الحاج الإلكترونية، مع باركود يحتوي على كل منتجات الحج التوعوية، ولوحة تعريفية عن منصة "زاد الحاج" وكيفية الاستفادة منها، وغير ذلك من التقنيات.

وخلال الزيارة اطلع "السند" على التجهيزات المعدّة لاستقبال ضيوف الرحمن والمواد التوجيهية التي يوزعها الأعضاء، والتقى الأعضاء والمترجمين في المركز.

وأكد أن افتتاح المركز التوجيهي الرقمي التقني هذا العام لأول مرة في مسيرة الرئاسة العامة المباركة، يأتي استثمارًا لوسائل تقنية المعلومات والتقنية الحديثة في خدمة الرئاسة لتحقيق رسالتها وتحصيل أهدافها ومقاصدها، وعلى وجه الخصوص في أعمالها لموسم الحج.

وأشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في كل عام، مشيراً إلى ما يقوم به أعضاء الهيئة من عمل جليل يتمثل في توعية الحجاج، ليؤدوا نسكهم وفق ما يرضي الله عز وجل ووفق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال توزيع المطويات والكتب وغيرها، وأيضاً التوجيه والإرشاد المباشر للحجاج في مواقع التوجيه المنتشرة في المشاعر.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,331
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,417
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,400
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,230

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة