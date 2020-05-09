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"الصحة" : تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 37136

"سي رادار".. الأردن يطلق تطبيقاً للإبلاغ عن مخالفات إجراءات "كورونا"

ثاني وسيلة بعد الخط الساخن

أطلق الأردن تطبيقاً جديداً يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من وباء "كوفيد-19"، أو خرق لحظر التجول أو عن أشخاص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأوضحت وزارة الصحة في شريط فيديو نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الهدف هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو الاشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات".

وأضافت أنه بموجب التطبيق يتم تحديد نوع التجمع وعدد الأشخاص أو المحلات المخالفة أو وجود كسر لحظر التجول وتحديد الموقع وإرسال الإبلاغ.

وأطلق على التطبيق المجاني اسم "سي رادار" (رادار كورونا)، ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة "الأندرويد" عبر "غوغل بلاي" على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "أي فون" خلال أيام.

ويعتبر التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة.

فيروس كورونا الجديد

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"سي رادار".. الأردن يطلق تطبيقاً للإبلاغ عن مخالفات إجراءات "كورونا"
سبق

أطلق الأردن تطبيقاً جديداً يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من وباء "كوفيد-19"، أو خرق لحظر التجول أو عن أشخاص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأوضحت وزارة الصحة في شريط فيديو نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الهدف هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو الاشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات".

وأضافت أنه بموجب التطبيق يتم تحديد نوع التجمع وعدد الأشخاص أو المحلات المخالفة أو وجود كسر لحظر التجول وتحديد الموقع وإرسال الإبلاغ.

وأطلق على التطبيق المجاني اسم "سي رادار" (رادار كورونا)، ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة "الأندرويد" عبر "غوغل بلاي" على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "أي فون" خلال أيام.

ويعتبر التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
03:02 PM

"سي رادار".. الأردن يطلق تطبيقاً للإبلاغ عن مخالفات إجراءات "كورونا"

ثاني وسيلة بعد الخط الساخن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق الأردن تطبيقاً جديداً يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من وباء "كوفيد-19"، أو خرق لحظر التجول أو عن أشخاص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأوضحت وزارة الصحة في شريط فيديو نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الهدف هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو الاشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات".

وأضافت أنه بموجب التطبيق يتم تحديد نوع التجمع وعدد الأشخاص أو المحلات المخالفة أو وجود كسر لحظر التجول وتحديد الموقع وإرسال الإبلاغ.

وأطلق على التطبيق المجاني اسم "سي رادار" (رادار كورونا)، ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة "الأندرويد" عبر "غوغل بلاي" على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "أي فون" خلال أيام.

ويعتبر التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة.

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