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تعرَّف على قائمة الدول الأكثر تضرراً في العالم بوباء كورونا

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 261 مليون إصابة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 261 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 261.026.727، وإجمالي الوفيات 5.194.398.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جرّاء الفيروس بـ 776.517 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.201.840.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 614.186 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.076.863.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 467.933 وإجمالي إصابات 34.563.749.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.614 وإجمالي إصابات 3.879.836.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 266.337 وإجمالي إصابات 9.370.694.

وسادساً البيرو بإجمالي وفيات 201.071 وإجمالي إصابات 2.232.749.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 145.167 وإجمالي إصابات 10.165.779.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.807 وإجمالي إصابات 4.255.672.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 133.627 وإجمالي إصابات4.994.891.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 129.549 وإجمالي إصابات 6.105.101.

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تعرَّف على قائمة الدول الأكثر تضرراً في العالم بوباء كورونا
سبق

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 261 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 261.026.727، وإجمالي الوفيات 5.194.398.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جرّاء الفيروس بـ 776.517 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.201.840.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 614.186 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.076.863.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 467.933 وإجمالي إصابات 34.563.749.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.614 وإجمالي إصابات 3.879.836.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 266.337 وإجمالي إصابات 9.370.694.

وسادساً البيرو بإجمالي وفيات 201.071 وإجمالي إصابات 2.232.749.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 145.167 وإجمالي إصابات 10.165.779.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.807 وإجمالي إصابات 4.255.672.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 133.627 وإجمالي إصابات4.994.891.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 129.549 وإجمالي إصابات 6.105.101.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
09:31 AM

تعرَّف على قائمة الدول الأكثر تضرراً في العالم بوباء كورونا

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 261 مليون إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 261 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 261.026.727، وإجمالي الوفيات 5.194.398.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جرّاء الفيروس بـ 776.517 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.201.840.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 614.186 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.076.863.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 467.933 وإجمالي إصابات 34.563.749.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.614 وإجمالي إصابات 3.879.836.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 266.337 وإجمالي إصابات 9.370.694.

وسادساً البيرو بإجمالي وفيات 201.071 وإجمالي إصابات 2.232.749.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 145.167 وإجمالي إصابات 10.165.779.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.807 وإجمالي إصابات 4.255.672.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 133.627 وإجمالي إصابات4.994.891.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 129.549 وإجمالي إصابات 6.105.101.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

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12,404
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