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منوهاً بجهودها في مكافحة كورونا.. رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة بعيد الفطر

عايد منسوبي وطلاب الجامعة وجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي

رفع رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أسمى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها وقد تجاوز الوطن والعالم أجمع أزمة جائحة كورونا، بتعاون وتكاتف الجميع، منوهاً بما بذلته القيادة الرشيدة من غالٍ ونفيس للحفاظ على الإنسان وسلامته، وبتسخيرها لكل الإمكانات والموارد.

كما رفع "القحطاني" التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان، ولوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وللشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما عايد منسوبي جامعة جازان وطلابها بهذه المناسبة، وجنود الأمن المرابطين في الحد الجنوبي، الذين بذلوا أرواحهم للذود عن حياض الوطن ومقدساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته ويشفي المصابين، وسأل اللهَ عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منوهاً بجهودها في مكافحة كورونا.. رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة بعيد الفطر
سبق

رفع رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أسمى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها وقد تجاوز الوطن والعالم أجمع أزمة جائحة كورونا، بتعاون وتكاتف الجميع، منوهاً بما بذلته القيادة الرشيدة من غالٍ ونفيس للحفاظ على الإنسان وسلامته، وبتسخيرها لكل الإمكانات والموارد.

كما رفع "القحطاني" التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان، ولوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وللشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما عايد منسوبي جامعة جازان وطلابها بهذه المناسبة، وجنود الأمن المرابطين في الحد الجنوبي، الذين بذلوا أرواحهم للذود عن حياض الوطن ومقدساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته ويشفي المصابين، وسأل اللهَ عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
06:03 PM

منوهاً بجهودها في مكافحة كورونا.. رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة بعيد الفطر

عايد منسوبي وطلاب الجامعة وجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رفع رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أسمى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها وقد تجاوز الوطن والعالم أجمع أزمة جائحة كورونا، بتعاون وتكاتف الجميع، منوهاً بما بذلته القيادة الرشيدة من غالٍ ونفيس للحفاظ على الإنسان وسلامته، وبتسخيرها لكل الإمكانات والموارد.

كما رفع "القحطاني" التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان، ولوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وللشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما عايد منسوبي جامعة جازان وطلابها بهذه المناسبة، وجنود الأمن المرابطين في الحد الجنوبي، الذين بذلوا أرواحهم للذود عن حياض الوطن ومقدساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته ويشفي المصابين، وسأل اللهَ عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

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