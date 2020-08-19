النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

"موارد وتنمية الرياض" ينفذ 29 زيارة ويحرر 7 مخالفات بسوق شعبي شهير

للتأكد من توطين الأنشطة وبناء على العديد من البلاغات والشكاوي المستمرة

نفّذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مساء أمس، وبمشاركة قوة الضبط الميداني، جولات تفتيشية على إحدى الأسواق الشعبية المعروفة؛ للتأكد من توطين الأنشطة المقصورة على أبناء الوطن، بناءً على العديد من البلاغات والشكاوى المستمرة، حيث تمت زيارة 29 منشأة أسفرت عن تحرير 7 مخالفات وإنذارين.

وحثّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات التواصل عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معاً للرصد»؛ لرفع البلاغات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"موارد وتنمية الرياض" ينفذ 29 زيارة ويحرر 7 مخالفات بسوق شعبي شهير
سبق

نفّذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مساء أمس، وبمشاركة قوة الضبط الميداني، جولات تفتيشية على إحدى الأسواق الشعبية المعروفة؛ للتأكد من توطين الأنشطة المقصورة على أبناء الوطن، بناءً على العديد من البلاغات والشكاوى المستمرة، حيث تمت زيارة 29 منشأة أسفرت عن تحرير 7 مخالفات وإنذارين.

وحثّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات التواصل عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معاً للرصد»؛ لرفع البلاغات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
03:47 PM

"موارد وتنمية الرياض" ينفذ 29 زيارة ويحرر 7 مخالفات بسوق شعبي شهير

للتأكد من توطين الأنشطة وبناء على العديد من البلاغات والشكاوي المستمرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
621

نفّذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مساء أمس، وبمشاركة قوة الضبط الميداني، جولات تفتيشية على إحدى الأسواق الشعبية المعروفة؛ للتأكد من توطين الأنشطة المقصورة على أبناء الوطن، بناءً على العديد من البلاغات والشكاوى المستمرة، حيث تمت زيارة 29 منشأة أسفرت عن تحرير 7 مخالفات وإنذارين.

وحثّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات التواصل عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معاً للرصد»؛ لرفع البلاغات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,036
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,378
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,417
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,785

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة