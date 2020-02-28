"ندوة علمية للتوعية بفيروس كورونا".. الاثنين القادم

تنظّمها مكتبة الحرم المكي الشريف

أعلنت مكتبة الحرم المكي الشريف التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إقامة "الندوة العلمية للتوعية بفيروس كورونا"، يوم الاثنين القادم، برعاية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتشتمل الندوة على بيان حقائق الفيروس ومخاطره، وطرق الوقاية منه.