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"ندوة علمية للتوعية بفيروس كورونا".. الاثنين القادم

تنظّمها مكتبة الحرم المكي الشريف

أعلنت مكتبة الحرم المكي الشريف التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إقامة "الندوة العلمية للتوعية بفيروس كورونا"، يوم الاثنين القادم، برعاية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتشتمل الندوة على بيان حقائق الفيروس ومخاطره، وطرق الوقاية منه.

مكتبة الحرم المكي الشريف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الندوة العلمية للتوعية بفيروس كورونا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"ندوة علمية للتوعية بفيروس كورونا".. الاثنين القادم
سبق

أعلنت مكتبة الحرم المكي الشريف التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إقامة "الندوة العلمية للتوعية بفيروس كورونا"، يوم الاثنين القادم، برعاية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتشتمل الندوة على بيان حقائق الفيروس ومخاطره، وطرق الوقاية منه.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
04:51 PM

"ندوة علمية للتوعية بفيروس كورونا".. الاثنين القادم

تنظّمها مكتبة الحرم المكي الشريف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت مكتبة الحرم المكي الشريف التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إقامة "الندوة العلمية للتوعية بفيروس كورونا"، يوم الاثنين القادم، برعاية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتشتمل الندوة على بيان حقائق الفيروس ومخاطره، وطرق الوقاية منه.

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