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أجواء المملكة تتأرجح على خريطة المعدلات.. أمطار ليلية ورياح بين "حار وبارد"

فيما تظهر كميات سحب على ارتفاعات مُختلفة بأجزاء من شرق ووسط وغرب البلاد

يتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية، اليوم السبت، في معظم المناطق، في حين تكون أعلى من معدلاتها بشكل واضح في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد.

ويكون الطقس باردًا نسبيًّا في المناطق الشمالية، ومعتدلًا في المناطق الوسطى، وحارًّا نسبيًّا على سواحل البحر الأحمر والمناطق الجنوبية، وفق تقرير لموقع طقس العرب.

وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة في أجزاء مُختلفة من شرق ووسط وغرب البلاد، وتكون الرياح شمالية شرقية في المناطق الشرقية والوسطى، في حين تكون جنوبية غربية في باقي المناطق.

ومساء السبت يسود طقس بارد في شمال المملكة، وبارد نسبيًّا في المناطق الوسطى، وتتهيّأ الفرصة لهُطول الأمطار بأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية مع ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شرقية في شرق ووسط المملكة وأجزاء من شمالها، في حين تكون غربية إلى جنوبية غربية في جنوب غرب البلاد.

حالة الطقس درجات الحرارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء المملكة تتأرجح على خريطة المعدلات.. أمطار ليلية ورياح بين "حار وبارد"
سبق

يتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية، اليوم السبت، في معظم المناطق، في حين تكون أعلى من معدلاتها بشكل واضح في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد.

ويكون الطقس باردًا نسبيًّا في المناطق الشمالية، ومعتدلًا في المناطق الوسطى، وحارًّا نسبيًّا على سواحل البحر الأحمر والمناطق الجنوبية، وفق تقرير لموقع طقس العرب.

وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة في أجزاء مُختلفة من شرق ووسط وغرب البلاد، وتكون الرياح شمالية شرقية في المناطق الشرقية والوسطى، في حين تكون جنوبية غربية في باقي المناطق.

ومساء السبت يسود طقس بارد في شمال المملكة، وبارد نسبيًّا في المناطق الوسطى، وتتهيّأ الفرصة لهُطول الأمطار بأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية مع ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شرقية في شرق ووسط المملكة وأجزاء من شمالها، في حين تكون غربية إلى جنوبية غربية في جنوب غرب البلاد.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
12:02 PM

أجواء المملكة تتأرجح على خريطة المعدلات.. أمطار ليلية ورياح بين "حار وبارد"

فيما تظهر كميات سحب على ارتفاعات مُختلفة بأجزاء من شرق ووسط وغرب البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية، اليوم السبت، في معظم المناطق، في حين تكون أعلى من معدلاتها بشكل واضح في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد.

ويكون الطقس باردًا نسبيًّا في المناطق الشمالية، ومعتدلًا في المناطق الوسطى، وحارًّا نسبيًّا على سواحل البحر الأحمر والمناطق الجنوبية، وفق تقرير لموقع طقس العرب.

وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة في أجزاء مُختلفة من شرق ووسط وغرب البلاد، وتكون الرياح شمالية شرقية في المناطق الشرقية والوسطى، في حين تكون جنوبية غربية في باقي المناطق.

ومساء السبت يسود طقس بارد في شمال المملكة، وبارد نسبيًّا في المناطق الوسطى، وتتهيّأ الفرصة لهُطول الأمطار بأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية مع ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شرقية في شرق ووسط المملكة وأجزاء من شمالها، في حين تكون غربية إلى جنوبية غربية في جنوب غرب البلاد.

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