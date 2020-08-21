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تضاربت الأنباء في صفقة "كويلار".. "الهلال" يقلب الطاولة ويقدم عرضًا خياليًّا

تضاربت الأنباء في الصحف الأجنبية المختلفة بشأن مصير اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب فلامنغو البرازيلي؛ سواء بالانتقال للهلال أو لبولونيا الإيطالي.

تقارير صحفية إيطالية حديثة تحدّثت عن أن إدارة الهلال، قد نجحت في التعامل مع إدارة فلامنغو بشأن التعاقد مع اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار فيما يشبه قلب الطاولة.

وبحسب صحف إيطالية؛ فإن إدارة الهلال عرضت على اللاعب راتبًا سنويًّا يبلغ مليونيْ يورو، إضافة إلى أن عرض الهلال يطلب شراء اللاعب وليس بنظام الإعارة.

تقارير سابقة تحدثت عن رغبة اللاعب في الاحتراف بأوروبا مفضلًا ذلك عن الشرق الأوسط، وهو ما رجّح فرصة بولونيا في ضم اللاعب في وقت سابق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تضاربت الأنباء في صفقة "كويلار".. "الهلال" يقلب الطاولة ويقدم عرضًا خياليًّا
سبق

تضاربت الأنباء في الصحف الأجنبية المختلفة بشأن مصير اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب فلامنغو البرازيلي؛ سواء بالانتقال للهلال أو لبولونيا الإيطالي.

تقارير صحفية إيطالية حديثة تحدّثت عن أن إدارة الهلال، قد نجحت في التعامل مع إدارة فلامنغو بشأن التعاقد مع اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار فيما يشبه قلب الطاولة.

وبحسب صحف إيطالية؛ فإن إدارة الهلال عرضت على اللاعب راتبًا سنويًّا يبلغ مليونيْ يورو، إضافة إلى أن عرض الهلال يطلب شراء اللاعب وليس بنظام الإعارة.

تقارير سابقة تحدثت عن رغبة اللاعب في الاحتراف بأوروبا مفضلًا ذلك عن الشرق الأوسط، وهو ما رجّح فرصة بولونيا في ضم اللاعب في وقت سابق.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
12:16 PM

تضاربت الأنباء في صفقة "كويلار".. "الهلال" يقلب الطاولة ويقدم عرضًا خياليًّا

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محمد السيّد - الرياض
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تضاربت الأنباء في الصحف الأجنبية المختلفة بشأن مصير اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب فلامنغو البرازيلي؛ سواء بالانتقال للهلال أو لبولونيا الإيطالي.

تقارير صحفية إيطالية حديثة تحدّثت عن أن إدارة الهلال، قد نجحت في التعامل مع إدارة فلامنغو بشأن التعاقد مع اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار فيما يشبه قلب الطاولة.

وبحسب صحف إيطالية؛ فإن إدارة الهلال عرضت على اللاعب راتبًا سنويًّا يبلغ مليونيْ يورو، إضافة إلى أن عرض الهلال يطلب شراء اللاعب وليس بنظام الإعارة.

تقارير سابقة تحدثت عن رغبة اللاعب في الاحتراف بأوروبا مفضلًا ذلك عن الشرق الأوسط، وهو ما رجّح فرصة بولونيا في ضم اللاعب في وقت سابق.

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