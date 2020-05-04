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آخر أرقام كورونا في إسبانيا.. تسجيل 545 إصابة جديدة

"الصحة" أعلنت 164 وفاة ليرتفع الإجمالي لـ 25428

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 218011 حالة.

كما كشفت الوزارة عن تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25428 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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آخر أرقام كورونا في إسبانيا.. تسجيل 545 إصابة جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 218011 حالة.

كما كشفت الوزارة عن تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25428 حالة وفاة.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:50 PM

آخر أرقام كورونا في إسبانيا.. تسجيل 545 إصابة جديدة

"الصحة" أعلنت 164 وفاة ليرتفع الإجمالي لـ 25428

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 218011 حالة.

كما كشفت الوزارة عن تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25428 حالة وفاة.

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