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قدّم الشكر لإدارة وجماهير النصر.. "مايكون" يعلن الرحيل

قدم البرازيلي مايكون بيريرا شكره وتقديره لإدارة وجماهير النصر ولزملائه اللاعبين، على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكان "مايكون" قد أعلن اليوم عن رحيله بشكل رسمي عن فريق النصر، وعودته إلى ناديه السابق جالطة سراي، بعد فشل المفاوضات بين الناديين مؤخرًا.

وكتب مايكون عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، الأحد: "بعد قضاء عام ونصف رائع مع النصر، أحب أن أشكر جميع أعضاء الفريق من لاعبين ومدربين ومجلس إدارة، بالإضافة إلى جماهير النادي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قدّم الشكر لإدارة وجماهير النصر.. "مايكون" يعلن الرحيل
سبق

قدم البرازيلي مايكون بيريرا شكره وتقديره لإدارة وجماهير النصر ولزملائه اللاعبين، على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكان "مايكون" قد أعلن اليوم عن رحيله بشكل رسمي عن فريق النصر، وعودته إلى ناديه السابق جالطة سراي، بعد فشل المفاوضات بين الناديين مؤخرًا.

وكتب مايكون عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، الأحد: "بعد قضاء عام ونصف رائع مع النصر، أحب أن أشكر جميع أعضاء الفريق من لاعبين ومدربين ومجلس إدارة، بالإضافة إلى جماهير النادي".

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
04:28 PM

قدّم الشكر لإدارة وجماهير النصر.. "مايكون" يعلن الرحيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم البرازيلي مايكون بيريرا شكره وتقديره لإدارة وجماهير النصر ولزملائه اللاعبين، على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكان "مايكون" قد أعلن اليوم عن رحيله بشكل رسمي عن فريق النصر، وعودته إلى ناديه السابق جالطة سراي، بعد فشل المفاوضات بين الناديين مؤخرًا.

وكتب مايكون عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، الأحد: "بعد قضاء عام ونصف رائع مع النصر، أحب أن أشكر جميع أعضاء الفريق من لاعبين ومدربين ومجلس إدارة، بالإضافة إلى جماهير النادي".

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