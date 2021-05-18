"باغانو": نخطّط لجمع 10 مليارات ريال كتمويل لـ"أمالا"

كشف عن وجود نية في طرح عام من أجل "البحر الأحمر"

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر"، جون باغانو، أن تمويل المرحلة الأولى من المشروع، سيتم من خلال عائدات القرض الذي حصل عليه المشروع من البنوك السعودية بقيمة 14 مليار ريال.

وفي مقابلة مع "بلومبيرج" على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي، قال "باغانو": تمويل المرحلة الثانية لم يتحدد بعد، لكن قد نفكر في طرح عام أولي أو بيع لأصول أو الاستفادة من أسواق الديون.

وأضاف "باغانو"، وهو الرئيس التنفيذي أيضا لشركة "أمالا": المشروع السياحي الفاخر في غرب السعودية، قد يجمع ما يصل إلى عشرة مليارات ريال العام المقبل، و"أمالا" لن تقترض خلال العام الجاري.

وأردف: لم يتم تحديد قيمة القرض بعد، إلا أنه من المرجح أن يكون بين خمسة وعشرة مليارات ريال، والشركة منحت عقودًا بقيمة ثلاثة مليارات ريال.