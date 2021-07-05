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"البيئة" تدعو إلى الرفق بالحيوان تطبيقاً للائحة دول مجلس التعاون

طالبت بعدم تكدُّس أعداد كبيرة منها بالزرائب وتقديم الماء والعلف الكافي

دعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ المنشآت البيطرية والجهات ذات العلاقة والأفراد بالرفق بالحيوان تطبيقاً لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية وانطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف التي تنص على ذلك، وتقيداً بالأنظمة.

وحثّ الغامدي على مراعاة ذلك في موسم الحج، مثل عدم تكدس أعداد كبيرة من الحيوانات في الزرائب، وتقديم الماء والعلف الكافي، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ.

وأكد الغامدي، حرص فرع الوزارة على تنفيذ حملات توعية بالرفق بالحيوان والتعريف بمواصفات الأضحية وكيفية التفريق بين الحيوان السليم والمصاب بهدف الوصول إلى أهداف نظام الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، بالقيام بجولات إرشادية للفرق الطبية البيطرية الميدانية وتوزيع نشرات توعوية عبر الباركود في أسواق الماشية على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن هناك فرقة طبية تعمل طوال فترة إجازة العيد في العيادات البيطرية.

وبين أن هذه الحملات تأتي تحقيقاً وتعزيزاً لرسالة الوزارة بنشر الوعي حول مفهوم الرفق بالحيوان، وطرح أساليب المحافظة على مملكة الحيوان عن طريق إيصال القوانين والسياسات التي تكفل حقوق الحيوان انطلاقاً من رؤية الوزارة المتمثلة بأن تكون المملكة رمزاً عالمياً لمجتمع يتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لحماية حقوق الحيوان والدفاع عنه.

وأشاد " الغامدي" بدور المراقبين البيطريين في فرع الوزارة ومكاتبها في محافظات المنطقة المختلفة، إضافة إلى جميع مَن يتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة في الإبلاغ عن المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالإساءة للحيوانات مثل عدم توفير البيئة المناسبة لها، أو غيرها، داعياً ملاك المشاريع والقائمين عليها، إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، التي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.

وأشار إلى أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعياً الجميع إلى التبليغ عن أي ممارسات مخالفة لنظامَي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان من خلال الرقم 939، وإرسال أي وثائق داعمة للبلاغ إلى البريد الإلكتروني لمدير عام ادارة الصحة والرقابة البيطرية refq@mewa.gov.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تدعو إلى الرفق بالحيوان تطبيقاً للائحة دول مجلس التعاون
سبق

دعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ المنشآت البيطرية والجهات ذات العلاقة والأفراد بالرفق بالحيوان تطبيقاً لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية وانطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف التي تنص على ذلك، وتقيداً بالأنظمة.

وحثّ الغامدي على مراعاة ذلك في موسم الحج، مثل عدم تكدس أعداد كبيرة من الحيوانات في الزرائب، وتقديم الماء والعلف الكافي، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ.

وأكد الغامدي، حرص فرع الوزارة على تنفيذ حملات توعية بالرفق بالحيوان والتعريف بمواصفات الأضحية وكيفية التفريق بين الحيوان السليم والمصاب بهدف الوصول إلى أهداف نظام الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، بالقيام بجولات إرشادية للفرق الطبية البيطرية الميدانية وتوزيع نشرات توعوية عبر الباركود في أسواق الماشية على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن هناك فرقة طبية تعمل طوال فترة إجازة العيد في العيادات البيطرية.

وبين أن هذه الحملات تأتي تحقيقاً وتعزيزاً لرسالة الوزارة بنشر الوعي حول مفهوم الرفق بالحيوان، وطرح أساليب المحافظة على مملكة الحيوان عن طريق إيصال القوانين والسياسات التي تكفل حقوق الحيوان انطلاقاً من رؤية الوزارة المتمثلة بأن تكون المملكة رمزاً عالمياً لمجتمع يتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لحماية حقوق الحيوان والدفاع عنه.

وأشاد " الغامدي" بدور المراقبين البيطريين في فرع الوزارة ومكاتبها في محافظات المنطقة المختلفة، إضافة إلى جميع مَن يتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة في الإبلاغ عن المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالإساءة للحيوانات مثل عدم توفير البيئة المناسبة لها، أو غيرها، داعياً ملاك المشاريع والقائمين عليها، إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، التي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.

وأشار إلى أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعياً الجميع إلى التبليغ عن أي ممارسات مخالفة لنظامَي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان من خلال الرقم 939، وإرسال أي وثائق داعمة للبلاغ إلى البريد الإلكتروني لمدير عام ادارة الصحة والرقابة البيطرية refq@mewa.gov.sa.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
01:56 PM

"البيئة" تدعو إلى الرفق بالحيوان تطبيقاً للائحة دول مجلس التعاون

طالبت بعدم تكدُّس أعداد كبيرة منها بالزرائب وتقديم الماء والعلف الكافي

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عبدالله الراجحي - جدة
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دعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ المنشآت البيطرية والجهات ذات العلاقة والأفراد بالرفق بالحيوان تطبيقاً لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية وانطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف التي تنص على ذلك، وتقيداً بالأنظمة.

وحثّ الغامدي على مراعاة ذلك في موسم الحج، مثل عدم تكدس أعداد كبيرة من الحيوانات في الزرائب، وتقديم الماء والعلف الكافي، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ.

وأكد الغامدي، حرص فرع الوزارة على تنفيذ حملات توعية بالرفق بالحيوان والتعريف بمواصفات الأضحية وكيفية التفريق بين الحيوان السليم والمصاب بهدف الوصول إلى أهداف نظام الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، بالقيام بجولات إرشادية للفرق الطبية البيطرية الميدانية وتوزيع نشرات توعوية عبر الباركود في أسواق الماشية على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن هناك فرقة طبية تعمل طوال فترة إجازة العيد في العيادات البيطرية.

وبين أن هذه الحملات تأتي تحقيقاً وتعزيزاً لرسالة الوزارة بنشر الوعي حول مفهوم الرفق بالحيوان، وطرح أساليب المحافظة على مملكة الحيوان عن طريق إيصال القوانين والسياسات التي تكفل حقوق الحيوان انطلاقاً من رؤية الوزارة المتمثلة بأن تكون المملكة رمزاً عالمياً لمجتمع يتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لحماية حقوق الحيوان والدفاع عنه.

وأشاد " الغامدي" بدور المراقبين البيطريين في فرع الوزارة ومكاتبها في محافظات المنطقة المختلفة، إضافة إلى جميع مَن يتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة في الإبلاغ عن المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالإساءة للحيوانات مثل عدم توفير البيئة المناسبة لها، أو غيرها، داعياً ملاك المشاريع والقائمين عليها، إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، التي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.

وأشار إلى أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعياً الجميع إلى التبليغ عن أي ممارسات مخالفة لنظامَي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان من خلال الرقم 939، وإرسال أي وثائق داعمة للبلاغ إلى البريد الإلكتروني لمدير عام ادارة الصحة والرقابة البيطرية refq@mewa.gov.sa.

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