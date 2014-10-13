"الحصيني" يتوقّع بداية أسبوع ماطرة بـ 10 مناطق

تتواصل إلى ليلة الغد وتشمل الإمارات والربع الخالي

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة، اليوم الأحد، على مناطق عدة في المملكة.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع أمطارٌ متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة يوم الأحد 14 / 2هـ، وليلة الإثنين على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير والباحة وجازان وحائل والجوف و"الشمالية" وتبوك و"الشرقية" والربع الخالي والإمارات وعُمان وقطر والعراق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية, الشرقية)، فيما يتكوّن الضباب على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.