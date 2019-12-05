حصل التربوي راشد الشمراني، أحد منسوبي تعليم نجران، على درجة الماجستير من جامعة نجران.
جاء ذلك في تخصص "المناهج وطرق التدريس"، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
"الشمراني" يحصل على الماجستير في طرق التدريس
حصل التربوي راشد الشمراني، أحد منسوبي تعليم نجران، على درجة الماجستير من جامعة نجران.
جاء ذلك في تخصص "المناهج وطرق التدريس"، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
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"الشمراني" يحصل على الماجستير في طرق التدريسصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-05
حصل التربوي راشد الشمراني، أحد منسوبي تعليم نجران، على درجة الماجستير من جامعة نجران.
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
08:01 PM
"الشمراني" يحصل على الماجستير في طرق التدريس
حصل التربوي راشد الشمراني، أحد منسوبي تعليم نجران، على درجة الماجستير من جامعة نجران.
جاء ذلك في تخصص "المناهج وطرق التدريس"، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
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