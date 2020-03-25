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لليوم الثاني على التوالي.. عدد الإصابات بفيروس كورونا في مكة "صفر"

نتيجة امتثال الأهالي للأوامر بالانضباط ومنع التجول والعزل المنزلي

تباشرت الإحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة، عن عدم تسجيل مكة المكرمة لليوم الثاني على التوالي مصابين بفيروس كورونا، حيث إن مكة المكرمة تأتي في المرتبة الثانية في أعداد مصابي هذا الفايروس بعد مدينة الرياض.

ويأتي عدم تسجيل حالات إصابة في أهالي ومقيمي مكة المكرمة بفضل الله، ثم الامتثال للأوامر الصادرة بالعزل المنزلي والذي آتى ثماره المرجوة ولله الحمد، على أن يسري هذا الانخفاض على كافة مدن المملكة خلال الأيام القادمة، حتى يتم القضاء على الفايروس بشكل تام.

وقد أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وبيّن أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 900 حالة.

وكشف عن تسجيل حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة، ليرتفع عدد الوفيات إلى حالتين، كما أعلن المتحدث الرسمي عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 29 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة.

وأوضح أن "المخالطة المجتمعية لا زالت مرصودة، وينبغي الحذر من هذا الأمر، ونحثّ الجميع على البقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات، حيث إن العدد المسجّل اليوم 133حالة؛ منها 118 لمخالطين لحالات سابقة، و18 ارتبطت حالاتهم بالسفر، وجميعهم تحت المراقبة".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لليوم الثاني على التوالي.. عدد الإصابات بفيروس كورونا في مكة "صفر"
سبق

تباشرت الإحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة، عن عدم تسجيل مكة المكرمة لليوم الثاني على التوالي مصابين بفيروس كورونا، حيث إن مكة المكرمة تأتي في المرتبة الثانية في أعداد مصابي هذا الفايروس بعد مدينة الرياض.

ويأتي عدم تسجيل حالات إصابة في أهالي ومقيمي مكة المكرمة بفضل الله، ثم الامتثال للأوامر الصادرة بالعزل المنزلي والذي آتى ثماره المرجوة ولله الحمد، على أن يسري هذا الانخفاض على كافة مدن المملكة خلال الأيام القادمة، حتى يتم القضاء على الفايروس بشكل تام.

وقد أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وبيّن أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 900 حالة.

وكشف عن تسجيل حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة، ليرتفع عدد الوفيات إلى حالتين، كما أعلن المتحدث الرسمي عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 29 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة.

وأوضح أن "المخالطة المجتمعية لا زالت مرصودة، وينبغي الحذر من هذا الأمر، ونحثّ الجميع على البقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات، حيث إن العدد المسجّل اليوم 133حالة؛ منها 118 لمخالطين لحالات سابقة، و18 ارتبطت حالاتهم بالسفر، وجميعهم تحت المراقبة".

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:54 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:44 PM

لليوم الثاني على التوالي.. عدد الإصابات بفيروس كورونا في مكة "صفر"

نتيجة امتثال الأهالي للأوامر بالانضباط ومنع التجول والعزل المنزلي

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
9
7,279

تباشرت الإحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة، عن عدم تسجيل مكة المكرمة لليوم الثاني على التوالي مصابين بفيروس كورونا، حيث إن مكة المكرمة تأتي في المرتبة الثانية في أعداد مصابي هذا الفايروس بعد مدينة الرياض.

ويأتي عدم تسجيل حالات إصابة في أهالي ومقيمي مكة المكرمة بفضل الله، ثم الامتثال للأوامر الصادرة بالعزل المنزلي والذي آتى ثماره المرجوة ولله الحمد، على أن يسري هذا الانخفاض على كافة مدن المملكة خلال الأيام القادمة، حتى يتم القضاء على الفايروس بشكل تام.

وقد أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وبيّن أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 900 حالة.

وكشف عن تسجيل حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة، ليرتفع عدد الوفيات إلى حالتين، كما أعلن المتحدث الرسمي عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 29 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة.

وأوضح أن "المخالطة المجتمعية لا زالت مرصودة، وينبغي الحذر من هذا الأمر، ونحثّ الجميع على البقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات، حيث إن العدد المسجّل اليوم 133حالة؛ منها 118 لمخالطين لحالات سابقة، و18 ارتبطت حالاتهم بالسفر، وجميعهم تحت المراقبة".

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