سلطنة عُمان تسجل 98 إصابة جديدة بـ"كورنا"
العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1508
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان اليوم، تسجيل (98) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (39) حالة لعُمانيين (59) حالة لغير عُمانيين.
وقالت: وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1508) حالات وعدد الوفيات ثمانٍ (8)، وتود الوزارة التأكيد أن (238) حالة تماثلت للشفاء.
سلطنة عمان
فيروس كورونا الجديد
سلطنة عُمان تسجل 98 إصابة جديدة بـ"كورنا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-21
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان اليوم، تسجيل (98) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (39) حالة لعُمانيين (59) حالة لغير عُمانيين.
وقالت: وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1508) حالات وعدد الوفيات ثمانٍ (8)، وتود الوزارة التأكيد أن (238) حالة تماثلت للشفاء.
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
10:08 AM
سلطنة عُمان تسجل 98 إصابة جديدة بـ"كورنا"
العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1508
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان اليوم، تسجيل (98) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (39) حالة لعُمانيين (59) حالة لغير عُمانيين.
وقالت: وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1508) حالات وعدد الوفيات ثمانٍ (8)، وتود الوزارة التأكيد أن (238) حالة تماثلت للشفاء.