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سلطنة عُمان تسجل 98 إصابة جديدة بـ"كورنا"

العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1508

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان اليوم، تسجيل (98) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (39) حالة لعُمانيين (59) حالة لغير عُمانيين.

وقالت: وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1508) حالات وعدد الوفيات ثمانٍ (8)، وتود الوزارة التأكيد أن (238) حالة تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عُمان تسجل 98 إصابة جديدة بـ"كورنا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان اليوم، تسجيل (98) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (39) حالة لعُمانيين (59) حالة لغير عُمانيين.

وقالت: وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1508) حالات وعدد الوفيات ثمانٍ (8)، وتود الوزارة التأكيد أن (238) حالة تماثلت للشفاء.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
10:08 AM

سلطنة عُمان تسجل 98 إصابة جديدة بـ"كورنا"

العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1508

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان اليوم، تسجيل (98) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (39) حالة لعُمانيين (59) حالة لغير عُمانيين.

وقالت: وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1508) حالات وعدد الوفيات ثمانٍ (8)، وتود الوزارة التأكيد أن (238) حالة تماثلت للشفاء.

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