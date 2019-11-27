أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، عن تخفيض قيمة الفحص المبكر للكشف عن العبث والغش للجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4. وأوضح "ابن حثلين" أنه تقديرًا لجهود الملاك ودعمًا لهم؛ تَقَرّر تخفيض قيمة الفحص المبكر للكشف عن العبث والغش للجنة الطبية، من خمسة آلاف ريال إلى ٣ آلاف ريال.

"ابن حثلين" يعلن تخفيض قيمة فحص "العبث والغش" في مزاين الإبل فهد الغبيوي سبق 2019-11-27 أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، عن تخفيض قيمة الفحص المبكر للكشف عن العبث والغش للجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4.

وأوضح "ابن حثلين" أنه تقديرًا لجهود الملاك ودعمًا لهم؛ تَقَرّر تخفيض قيمة الفحص المبكر للكشف عن العبث والغش للجنة الطبية، من خمسة آلاف ريال إلى ٣ آلاف ريال.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441 12:58 PM

"ابن حثلين" يعلن تخفيض قيمة فحص "العبث والغش" في مزاين الإبل قال: إن ذلك يأتي تقديرًا لجهود الملاك ودعمًا لهم.. إلى 3 آلاف ريال





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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، عن تخفيض قيمة الفحص المبكر للكشف عن العبث والغش للجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4.

وأوضح "ابن حثلين" أنه تقديرًا لجهود الملاك ودعمًا لهم؛ تَقَرّر تخفيض قيمة الفحص المبكر للكشف عن العبث والغش للجنة الطبية، من خمسة آلاف ريال إلى ٣ آلاف ريال.