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"التعاون الإسلامي" تدين هجوم ميليشيا الحوثي على مطار أبها

أكّدت وقوفها مع المملكة في مواجهة الإرهاب على أمن المنطقة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بتاريخ 23 يونيو 2019، الذي أسفر عن وفاة مقيم وإصابة 21 مدنياً من جنسيات متعدّدة بإصابات مختلفة.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ في بيان له اليوم: "إن المنظمة تدين هذه الأفعال الإجرامية التي تنفّذها ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي يتم فيها اعتداءات ضدّ المدنيين والمرافق العامة والمقدّسات، وأنها تحمّل هذه الميليشيا ومَن يقف خلفهم المسؤولية الكاملة".

وأكّد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير على أمن المنطقة والعالم، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى القيام بمسؤولياته في التصدّي لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدّد أمن وسلامة الطيران المدني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين هجوم ميليشيا الحوثي على مطار أبها
سبق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بتاريخ 23 يونيو 2019، الذي أسفر عن وفاة مقيم وإصابة 21 مدنياً من جنسيات متعدّدة بإصابات مختلفة.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ في بيان له اليوم: "إن المنظمة تدين هذه الأفعال الإجرامية التي تنفّذها ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي يتم فيها اعتداءات ضدّ المدنيين والمرافق العامة والمقدّسات، وأنها تحمّل هذه الميليشيا ومَن يقف خلفهم المسؤولية الكاملة".

وأكّد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير على أمن المنطقة والعالم، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى القيام بمسؤولياته في التصدّي لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدّد أمن وسلامة الطيران المدني.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
01:09 PM

"التعاون الإسلامي" تدين هجوم ميليشيا الحوثي على مطار أبها

أكّدت وقوفها مع المملكة في مواجهة الإرهاب على أمن المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بتاريخ 23 يونيو 2019، الذي أسفر عن وفاة مقيم وإصابة 21 مدنياً من جنسيات متعدّدة بإصابات مختلفة.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ في بيان له اليوم: "إن المنظمة تدين هذه الأفعال الإجرامية التي تنفّذها ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي يتم فيها اعتداءات ضدّ المدنيين والمرافق العامة والمقدّسات، وأنها تحمّل هذه الميليشيا ومَن يقف خلفهم المسؤولية الكاملة".

وأكّد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير على أمن المنطقة والعالم، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى القيام بمسؤولياته في التصدّي لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدّد أمن وسلامة الطيران المدني.

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