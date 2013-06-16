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ولي العهد: جريمة خاشقجي مؤلمة جدًا وعلى أي طرف يسعى لاستغلالها أن يتوقف ويقدم الأدلة

وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي بأنه "جريمة مؤلمة جدًا "وأن المملكة تسعى" لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل".

ودعا "أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسيًا"، إلى "أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يُسهم في تحقيق العدالة".

وقال سموه في حوار لـ"الشرق الأوسط": "كما سبق أن ذكرت هذه جريمة مؤلمة جدًا، ولم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة، فمثل هذه الأمور ليست جزءًا من ثقافتنا، وتناقض قيمنا ومبادئنا".

وأضاف: "وقد قمنا في المملكة بالإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلاً، وهذه الإجراءات تنبع أولاً وأخيرًا من حرصنا في المملكة على حياة كل مواطن سعودي أيًا كانت مواقفه، وهي إجراءات لم ولن تتأثر بأي عوامل أخرى".

وتابع "نحن دولة يسودها القانون ومن غير المقبول التعرض لحياة مواطن بهذا الشكل المؤلم تحت أي ظرف من الظروف، وبكل أسف المتهمون بارتكاب الجريمة هم موظفون حكوميون، ونسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل، وعلى أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسيًا، أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يُسهم في تحقيق العدالة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد: جريمة خاشقجي مؤلمة جدًا وعلى أي طرف يسعى لاستغلالها أن يتوقف ويقدم الأدلة
سبق

وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي بأنه "جريمة مؤلمة جدًا "وأن المملكة تسعى" لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل".

ودعا "أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسيًا"، إلى "أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يُسهم في تحقيق العدالة".

وقال سموه في حوار لـ"الشرق الأوسط": "كما سبق أن ذكرت هذه جريمة مؤلمة جدًا، ولم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة، فمثل هذه الأمور ليست جزءًا من ثقافتنا، وتناقض قيمنا ومبادئنا".

وأضاف: "وقد قمنا في المملكة بالإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلاً، وهذه الإجراءات تنبع أولاً وأخيرًا من حرصنا في المملكة على حياة كل مواطن سعودي أيًا كانت مواقفه، وهي إجراءات لم ولن تتأثر بأي عوامل أخرى".

وتابع "نحن دولة يسودها القانون ومن غير المقبول التعرض لحياة مواطن بهذا الشكل المؤلم تحت أي ظرف من الظروف، وبكل أسف المتهمون بارتكاب الجريمة هم موظفون حكوميون، ونسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل، وعلى أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسيًا، أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يُسهم في تحقيق العدالة".

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
02:01 AM

ولي العهد: جريمة خاشقجي مؤلمة جدًا وعلى أي طرف يسعى لاستغلالها أن يتوقف ويقدم الأدلة

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خالد علي - الرياض
3
14,425

وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي بأنه "جريمة مؤلمة جدًا "وأن المملكة تسعى" لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل".

ودعا "أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسيًا"، إلى "أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يُسهم في تحقيق العدالة".

وقال سموه في حوار لـ"الشرق الأوسط": "كما سبق أن ذكرت هذه جريمة مؤلمة جدًا، ولم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة، فمثل هذه الأمور ليست جزءًا من ثقافتنا، وتناقض قيمنا ومبادئنا".

وأضاف: "وقد قمنا في المملكة بالإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلاً، وهذه الإجراءات تنبع أولاً وأخيرًا من حرصنا في المملكة على حياة كل مواطن سعودي أيًا كانت مواقفه، وهي إجراءات لم ولن تتأثر بأي عوامل أخرى".

وتابع "نحن دولة يسودها القانون ومن غير المقبول التعرض لحياة مواطن بهذا الشكل المؤلم تحت أي ظرف من الظروف، وبكل أسف المتهمون بارتكاب الجريمة هم موظفون حكوميون، ونسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل، وعلى أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسيًا، أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يُسهم في تحقيق العدالة".

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