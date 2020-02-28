صحيفة "برتغالية" و"رومانية": مباراة مثيرة تسببت في ابتعاد فريق "فيتوريا" عن المتصدر "الهلال"

اهتمت صحيفة "Abola" بالنتيجة التي آلت إليها مباراة النصر الذي يدربه ابن جلدتها فيتوريا مع النادي الأهلي وابتعاد الفريق عن المتصدر الهلال.

وقالت الصحيفة في عنوانها إن الفريق النصراوي حاول كثيراً ونجح في تسجيل هدفين بعدما كان متأخراً بمثلهما لكن النتيجة الحالية أبعدت الفريق عن المتصدر.

وقالت الصحيفة إن الفارق اتسع بين المتصدر الهلال والنصر لخمس نقاط بعدما فاز الأول على التعاون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما قبل مباراة النصر مع الأهلي.

يذكر أن الفارق بين صاحبي المركزين الأول والثاني الهلال والنصر قد اتسع لخمس نقاط حيث بات رصيد الهلال 47 نقطة فيما ارتفع رصيد النصر للنقطة 42.

إلى ذلك، امتدحت صحيفة "digisport" الفوز الذي حققه الهلال الذي يدربه الروماني رازفان على فريق التعاون ومواصلة تصدره لقمة الدوري السعودي.

وقالت الصحيفة إن المدرب لا يزال يواصل حصد النقاط والانتصارات مع فريقه وإنه ابتعد عن منافسه التقليدي على الصدارة بعد الفوز على التعاون.

وقالت الصحيفة إن المدرب الذي كان مفترضاً أن يشارك في دوري أبطال أوروبا بعدما حل على البطولة مع باوك اليوناني لكنه ترك الفريق بعد خلافات مع مسؤولي النادي اليوناني، بات يعزف منفردا في صدارة الدوري السعودي.

وقالت الصحيفة إن رازفان يحقق الإنجازات مع فريقه الجديد فبعد حصوله على لقب دوري أبطال آسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية ها هو يتصدر جدول الدوري السعودي.