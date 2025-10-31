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"حمدوك" يشترط تحقيق 4 مطالب قبل التفاوض مع الجيش

يرفض التنحي عن منصبه طواعية

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد عن مصادر مقربة من عبدالله حمدوك أنه لن يتنحى عن منصب رئيس وزراء السودان طواعية أبدًا.

وذكرت المصادر أن "حمدوك" لن يتفاوض مع الجيش إلا بعد تحقيق 4 طلبات رئيسية، هي: عودة الأمور إلى ما كانت عليه كنقطة انطلاق، وإعادة هيكلة المجلس السيادي، ومنحه السلطة والاستقلالية الكاملة لتشكيل حكومة تكنوقراط من اختياره، وتوسيع المشاركة السياسية من أجل تمثيل أكبر.

من جهته، بيَّن أحد المصادر أن "حمدوك" يقر أن الوضع لا يمكن تحمُّله، لكن التغيير يجب أن يحدث من خلال عملية سياسية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"حمدوك" يشترط تحقيق 4 مطالب قبل التفاوض مع الجيش
سبق

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد عن مصادر مقربة من عبدالله حمدوك أنه لن يتنحى عن منصب رئيس وزراء السودان طواعية أبدًا.

وذكرت المصادر أن "حمدوك" لن يتفاوض مع الجيش إلا بعد تحقيق 4 طلبات رئيسية، هي: عودة الأمور إلى ما كانت عليه كنقطة انطلاق، وإعادة هيكلة المجلس السيادي، ومنحه السلطة والاستقلالية الكاملة لتشكيل حكومة تكنوقراط من اختياره، وتوسيع المشاركة السياسية من أجل تمثيل أكبر.

من جهته، بيَّن أحد المصادر أن "حمدوك" يقر أن الوضع لا يمكن تحمُّله، لكن التغيير يجب أن يحدث من خلال عملية سياسية.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
08:57 PM

"حمدوك" يشترط تحقيق 4 مطالب قبل التفاوض مع الجيش

يرفض التنحي عن منصبه طواعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,183

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد عن مصادر مقربة من عبدالله حمدوك أنه لن يتنحى عن منصب رئيس وزراء السودان طواعية أبدًا.

وذكرت المصادر أن "حمدوك" لن يتفاوض مع الجيش إلا بعد تحقيق 4 طلبات رئيسية، هي: عودة الأمور إلى ما كانت عليه كنقطة انطلاق، وإعادة هيكلة المجلس السيادي، ومنحه السلطة والاستقلالية الكاملة لتشكيل حكومة تكنوقراط من اختياره، وتوسيع المشاركة السياسية من أجل تمثيل أكبر.

من جهته، بيَّن أحد المصادر أن "حمدوك" يقر أن الوضع لا يمكن تحمُّله، لكن التغيير يجب أن يحدث من خلال عملية سياسية.

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