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"الصحة" : تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 76726

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء الموافق 26/ 5/ 2020م، عن تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 76726 إصابة، منهم 45% من السعوديين و55% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 397 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2782 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48450 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 411 متوفىً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة" : تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 76726
سبق

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء الموافق 26/ 5/ 2020م، عن تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 76726 إصابة، منهم 45% من السعوديين و55% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 397 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2782 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48450 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 411 متوفىً.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
03:50 PM
اخر تعديل
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
06:40 PM

"الصحة" : تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 76726

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
43
118,472

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء الموافق 26/ 5/ 2020م، عن تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 76726 إصابة، منهم 45% من السعوديين و55% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 397 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2782 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48450 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 411 متوفىً.

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