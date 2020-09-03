النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة الوحدة ... ويطير إلى الطائف

في افتتاح الجولة 29 من الدوري

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة مضيفه الوحدة ،غدًا الجمعة، وذلك ضمن الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتمل تدريب الأزرق، اليوم الخميس، على تدريبات فنية وجمل تكتيكية ومناورة على جزءٍ من مساحة الملعب، وذلك تحت متابعة رئيس النادي فهد بن نافل.

وتكفل العضو الذهبي عبد العزيز الرويشد بمصروفات إقامة بعثة الفريق لمواجهة الوحدة.

وستغادر بعثة فريق الهلال مساء اليوم إلى الطائف استعدادًا لمواجهة الوحدة، دون علي البليهي وعمر خربين لعدم جاهزيتهما إضافة إلى الموقوف سيباستيان جيوفينكو بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الدوري السعودي للمحترفين الوحدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة الوحدة ... ويطير إلى الطائف
سبق

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة مضيفه الوحدة ،غدًا الجمعة، وذلك ضمن الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتمل تدريب الأزرق، اليوم الخميس، على تدريبات فنية وجمل تكتيكية ومناورة على جزءٍ من مساحة الملعب، وذلك تحت متابعة رئيس النادي فهد بن نافل.

وتكفل العضو الذهبي عبد العزيز الرويشد بمصروفات إقامة بعثة الفريق لمواجهة الوحدة.

وستغادر بعثة فريق الهلال مساء اليوم إلى الطائف استعدادًا لمواجهة الوحدة، دون علي البليهي وعمر خربين لعدم جاهزيتهما إضافة إلى الموقوف سيباستيان جيوفينكو بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
09:34 PM

الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة الوحدة ... ويطير إلى الطائف

في افتتاح الجولة 29 من الدوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
331

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة مضيفه الوحدة ،غدًا الجمعة، وذلك ضمن الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتمل تدريب الأزرق، اليوم الخميس، على تدريبات فنية وجمل تكتيكية ومناورة على جزءٍ من مساحة الملعب، وذلك تحت متابعة رئيس النادي فهد بن نافل.

وتكفل العضو الذهبي عبد العزيز الرويشد بمصروفات إقامة بعثة الفريق لمواجهة الوحدة.

وستغادر بعثة فريق الهلال مساء اليوم إلى الطائف استعدادًا لمواجهة الوحدة، دون علي البليهي وعمر خربين لعدم جاهزيتهما إضافة إلى الموقوف سيباستيان جيوفينكو بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,547
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,680
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,067
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,221

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة