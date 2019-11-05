كأس الملك: دور الـ 64 يستكمل بست مواجهات أهمها الأهلي والجندل

تستكمل الثلاثاء مباريات دور الـ 64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بست مواجهات على النحو التالي:

الشرق x الوحدة

تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف وخمس دقائق، حيث تُقام على ملعب الشعلة بالخرج وتعد مواجهة في متناول يد الوحدة لخبرته العريضة كونه يلعب ضمن أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويحتل المركز السادس بخمس عشرة نقطة، فيما يحتل المضيف المركز الخامس بخمس نقاط من أربع مواجهات في المجموعة الثانية من دوري أندية الدرجة الثانية.

القيصومة x أبها

تُقام مواجهة الفريقين على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن في تمام الساعة 3:35 بتوقيت الرياض، ويلعب أبها بتجربة فنية أفضل كونه أحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويملك الخامات الجيدة القادرة على حسم المواجهة فيما يلعب القيصومة أحد أندية الدرجة الثانية بذخيرة فنية أقل من منافسة لمحدودية مشاركة العنصر الأجنبي، إضافة إلى ضعف خبرته في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

المجزل x طويق

يحل نادي المجزل أحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ضيفًا على نظيره طويق على ملعب مدينة الملك سلمان، ويحل المجزل في المركز ما قبل الأخير دوريًا (التاسع عشر) بثماني نقاط فقط، ويملك حظوظًا أكبر من منافسه.

الأهلي x الجندل

يستضيف النادي الأهلي المنافس على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضيفه القادم من مدينة الجوف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" ويبدو الخصم غامضًا للأهلاويين كونه يلعب ضمن أندية الدرجة الثانية ويحتل المركز السادس في مجموعته بخمس نقاط وترجح كفة النادي الأهلي نظرًا للترسانة الفنية التي يمتلكها مقارنة بالفريق الضيف.

القادسية x الروضة

يستضيف نادي القادسية متصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى على ملعب سعود بن جلوي ضيفه نادي الروضة أحد أندية الدرجة الثانية، وتظهر فارق الإمكانات الفنية مجيرة لصالح القادسية لخبرته الطويلة في مثل هذه المسابقات، حيث سبق أن أقصى الهلال والاتحاد من المسابقة.

الجيل x الأنوار

يحل نادي الأنوار القادم من حوطة بني تميم ضيفًا على نظيره الجيل في الأحساء وذلك على ملعب عبدالله بن جلوي في تمام 5 :50 ويحل الأنوار سادسًا في المجموعة الثانية من دوري أندية الدرجة الثانية بخمس نقاط فيما يصارع الجيل ضمن أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.