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وكيل "الحرس الوطني" يكرم اللاعبين والمشاركين في بطولة "شهداء الواجب"

بمناسبة حصول فريق القطاع الغربي على "الدرع العام"

استقبل وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، صباح اليوم، منتخب القطاع الغربي.

يأتي ذلك نظير تحقيقهم الدرع العام لبطولة شهداء الواجب للسنة الثالثة على التوالي، والتي أقيمت مؤخراً على صالات ملاعب مدينة شهداء الواجب بوزارة الحرس الوطني، بمشاركة عدد من الفرق الرياضية من مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني.

وحصد الفريق درع البطولة كما فاز بأغلب الميداليات الذهبية والكؤوس لعدد من الألعاب المتعددة في البطولة.

وقدم الأمير خالد بن فيصل شكره وتقديره لفريق القطاع الغربي، وما حققه من إنجازات رياضية في مختلف الألعاب في البطولة التي تحمل اسم "شهداء الواجب"، منوهاً بدور المسؤولين عن الفريق، وأن ما حققه من مستوى هو تأكيد لذلك النجاح والتفوق، مشدداً على أهمية الرياضة وانعكاساتها الإيجابية وفوائدها على الصحة العامة.

من جانبه، قدم مساعد وكيل الحرس الوطني بالجهاز العسكري للقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، شكره وتقديره للأمير خالد بن فيصل، لدعمه المستمر للمنسوبين في مختلف الأصعدة، وما حصده فريق القطاع من إنجازات يترجم ذلك الدعم، مبيناً أهمية الرياضة ودورها في رفع مهارات العسكريين ورفع لياقتهم البدنية.

بعد ذلك، كرم وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي اللاعبين وقادة الألوية والوحدات للفرق المشاركة في تلك البطولة، وقدم مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري درع التميز الرياضي (الدرع العام) له، ومن ثم التقطت الصور التذكارية بتلك المناسبة.

حضر الاستقبال عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالحرس الوطني بالقطاع الغربي.

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وكيل "الحرس الوطني" يكرم اللاعبين والمشاركين في بطولة "شهداء الواجب"
سبق

استقبل وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، صباح اليوم، منتخب القطاع الغربي.

يأتي ذلك نظير تحقيقهم الدرع العام لبطولة شهداء الواجب للسنة الثالثة على التوالي، والتي أقيمت مؤخراً على صالات ملاعب مدينة شهداء الواجب بوزارة الحرس الوطني، بمشاركة عدد من الفرق الرياضية من مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني.

وحصد الفريق درع البطولة كما فاز بأغلب الميداليات الذهبية والكؤوس لعدد من الألعاب المتعددة في البطولة.

وقدم الأمير خالد بن فيصل شكره وتقديره لفريق القطاع الغربي، وما حققه من إنجازات رياضية في مختلف الألعاب في البطولة التي تحمل اسم "شهداء الواجب"، منوهاً بدور المسؤولين عن الفريق، وأن ما حققه من مستوى هو تأكيد لذلك النجاح والتفوق، مشدداً على أهمية الرياضة وانعكاساتها الإيجابية وفوائدها على الصحة العامة.

من جانبه، قدم مساعد وكيل الحرس الوطني بالجهاز العسكري للقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، شكره وتقديره للأمير خالد بن فيصل، لدعمه المستمر للمنسوبين في مختلف الأصعدة، وما حصده فريق القطاع من إنجازات يترجم ذلك الدعم، مبيناً أهمية الرياضة ودورها في رفع مهارات العسكريين ورفع لياقتهم البدنية.

بعد ذلك، كرم وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي اللاعبين وقادة الألوية والوحدات للفرق المشاركة في تلك البطولة، وقدم مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري درع التميز الرياضي (الدرع العام) له، ومن ثم التقطت الصور التذكارية بتلك المناسبة.

حضر الاستقبال عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالحرس الوطني بالقطاع الغربي.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
11:15 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
01:14 AM

وكيل "الحرس الوطني" يكرم اللاعبين والمشاركين في بطولة "شهداء الواجب"

بمناسبة حصول فريق القطاع الغربي على "الدرع العام"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبل وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، صباح اليوم، منتخب القطاع الغربي.

يأتي ذلك نظير تحقيقهم الدرع العام لبطولة شهداء الواجب للسنة الثالثة على التوالي، والتي أقيمت مؤخراً على صالات ملاعب مدينة شهداء الواجب بوزارة الحرس الوطني، بمشاركة عدد من الفرق الرياضية من مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني.

وحصد الفريق درع البطولة كما فاز بأغلب الميداليات الذهبية والكؤوس لعدد من الألعاب المتعددة في البطولة.

وقدم الأمير خالد بن فيصل شكره وتقديره لفريق القطاع الغربي، وما حققه من إنجازات رياضية في مختلف الألعاب في البطولة التي تحمل اسم "شهداء الواجب"، منوهاً بدور المسؤولين عن الفريق، وأن ما حققه من مستوى هو تأكيد لذلك النجاح والتفوق، مشدداً على أهمية الرياضة وانعكاساتها الإيجابية وفوائدها على الصحة العامة.

من جانبه، قدم مساعد وكيل الحرس الوطني بالجهاز العسكري للقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، شكره وتقديره للأمير خالد بن فيصل، لدعمه المستمر للمنسوبين في مختلف الأصعدة، وما حصده فريق القطاع من إنجازات يترجم ذلك الدعم، مبيناً أهمية الرياضة ودورها في رفع مهارات العسكريين ورفع لياقتهم البدنية.

بعد ذلك، كرم وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي اللاعبين وقادة الألوية والوحدات للفرق المشاركة في تلك البطولة، وقدم مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري درع التميز الرياضي (الدرع العام) له، ومن ثم التقطت الصور التذكارية بتلك المناسبة.

حضر الاستقبال عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالحرس الوطني بالقطاع الغربي.

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