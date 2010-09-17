مركز بلاغات العنف الأسري يباشر حالة فتاة تعرَّضت للتعنيف

مركز بلاغات العنف الأسري يباشر حالة فتاة تعرَّضت للتعنيف
استكمال الإجراءات اللازمة وفق نظام الحماية من الإيذاء
أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الجمعة، أنه رصد حالة الفتاة التي تعرَّضت للعنف من قِبل أسرتها.
وقال المركز: إشارة إلى ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرُّض فتاة للعنف من قِبل أسرتها؛ نود التوضيح؛ أنه تمّت مباشرة الحالة من قِبل فريق وحدة الحماية الأسرية.
وأضاف: يجري استكمال اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.
مركز بلاغات العنف الأسري
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز بلاغات العنف الأسري يباشر حالة فتاة تعرَّضت للتعنيف
ذياب الشمري
سبق
2021-09-17
أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الجمعة، أنه رصد حالة الفتاة التي تعرَّضت للعنف من قِبل أسرتها.
وقال المركز: إشارة إلى ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرُّض فتاة للعنف من قِبل أسرتها؛ نود التوضيح؛ أنه تمّت مباشرة الحالة من قِبل فريق وحدة الحماية الأسرية.
وأضاف: يجري استكمال اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
02:44 PM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
09:59 PM
مركز بلاغات العنف الأسري يباشر حالة فتاة تعرَّضت للتعنيف
استكمال الإجراءات اللازمة وفق نظام الحماية من الإيذاء
أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الجمعة، أنه رصد حالة الفتاة التي تعرَّضت للعنف من قِبل أسرتها.
وقال المركز: إشارة إلى ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرُّض فتاة للعنف من قِبل أسرتها؛ نود التوضيح؛ أنه تمّت مباشرة الحالة من قِبل فريق وحدة الحماية الأسرية.
وأضاف: يجري استكمال اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.