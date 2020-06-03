النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2171 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 91182

بيان مشترك.. مصر والإمارات ترحبان باستئناف المفاوضات الليبية

دعتا إلى الالتزام بالعملية السياسية

رحّبت مصر والإمارات بإعلان الطرفين المتحاربين في ليبيا الاتفاق على استئناف المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

ودعت وزارتا الخارجية المصرية والإماراتية، في بيان مشترك في وقت متأخر أمس إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وعبر مسار مؤتمر برلين.

وشددت الدولتان على أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وتمخضت عن مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير جهود للتوصل لوقف لإطلاق النار، لكن تلك المبادرة تعثرت قبل أن يعلن الطرفان هذا الأسبوع عن استعدادهما لاستئناف المحادثات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بيان مشترك.. مصر والإمارات ترحبان باستئناف المفاوضات الليبية
سبق

رحّبت مصر والإمارات بإعلان الطرفين المتحاربين في ليبيا الاتفاق على استئناف المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

ودعت وزارتا الخارجية المصرية والإماراتية، في بيان مشترك في وقت متأخر أمس إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وعبر مسار مؤتمر برلين.

وشددت الدولتان على أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وتمخضت عن مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير جهود للتوصل لوقف لإطلاق النار، لكن تلك المبادرة تعثرت قبل أن يعلن الطرفان هذا الأسبوع عن استعدادهما لاستئناف المحادثات.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
04:22 PM

بيان مشترك.. مصر والإمارات ترحبان باستئناف المفاوضات الليبية

دعتا إلى الالتزام بالعملية السياسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
404

رحّبت مصر والإمارات بإعلان الطرفين المتحاربين في ليبيا الاتفاق على استئناف المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

ودعت وزارتا الخارجية المصرية والإماراتية، في بيان مشترك في وقت متأخر أمس إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وعبر مسار مؤتمر برلين.

وشددت الدولتان على أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وتمخضت عن مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير جهود للتوصل لوقف لإطلاق النار، لكن تلك المبادرة تعثرت قبل أن يعلن الطرفان هذا الأسبوع عن استعدادهما لاستئناف المحادثات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,801
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,160
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,177
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,860

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة