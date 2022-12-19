بالفيديو .. أمطار فيفاء تتسبب في انهيارات صخرية وسقوط مركبات

"المدني" يدعو للحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي يشهدها القطاع الجبلي بجازان؛ في قطع بعض الطرق، وأدّت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم إلى انهيار طرق عدة بمحافظة فيفاء شرق جازان.

ورصد مقطع فيديو وصف بالمخيف يوضح لحظة انهيار صخري بأحد الطرق أدى لسقوط عدة مركبات.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناء على ورود تنبيه من الهيئه العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.



وأهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.