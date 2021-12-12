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"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 68 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الداخلية" تعلن عن تسجيل 1150 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع

في جميع المناطق.. ومكة المكرمة سجلت العدد الأعلى  بـ295 مخالفة

كشفت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" عن تسجيل 1150 مخالفة وذلك للفترة من 1/ 5/ 1443هـ وحتى 7/ 5/ 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ(295) مخالفة، ومنطقة الرياض بـ(293) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(282) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(101) مخالفة، ثم حائل بـ(74) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(41) مخالفة، ومنطقة تبوك بـ(40) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(11) مخالفة، ومنطقة القصيم بـ(8) مخالفات، ومنطقة نجران بـ(3) مخالفات، ومنطقة عسير بـ(1) مخالفة، ومنطقة جازان بـ(1) مخالفة، فيما لم تسجل منطقة الحدود الشمالية أية مخالفات.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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"الداخلية" تعلن عن تسجيل 1150 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع
سبق

كشفت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" عن تسجيل 1150 مخالفة وذلك للفترة من 1/ 5/ 1443هـ وحتى 7/ 5/ 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ(295) مخالفة، ومنطقة الرياض بـ(293) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(282) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(101) مخالفة، ثم حائل بـ(74) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(41) مخالفة، ومنطقة تبوك بـ(40) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(11) مخالفة، ومنطقة القصيم بـ(8) مخالفات، ومنطقة نجران بـ(3) مخالفات، ومنطقة عسير بـ(1) مخالفة، ومنطقة جازان بـ(1) مخالفة، فيما لم تسجل منطقة الحدود الشمالية أية مخالفات.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
03:52 PM

"الداخلية" تعلن عن تسجيل 1150 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع

في جميع المناطق.. ومكة المكرمة سجلت العدد الأعلى  بـ295 مخالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" عن تسجيل 1150 مخالفة وذلك للفترة من 1/ 5/ 1443هـ وحتى 7/ 5/ 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ(295) مخالفة، ومنطقة الرياض بـ(293) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(282) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(101) مخالفة، ثم حائل بـ(74) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(41) مخالفة، ومنطقة تبوك بـ(40) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(11) مخالفة، ومنطقة القصيم بـ(8) مخالفات، ومنطقة نجران بـ(3) مخالفات، ومنطقة عسير بـ(1) مخالفة، ومنطقة جازان بـ(1) مخالفة، فيما لم تسجل منطقة الحدود الشمالية أية مخالفات.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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