وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ(295) مخالفة، ومنطقة الرياض بـ(293) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(282) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(101) مخالفة، ثم حائل بـ(74) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(41) مخالفة، ومنطقة تبوك بـ(40) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(11) مخالفة، ومنطقة القصيم بـ(8) مخالفات، ومنطقة نجران بـ(3) مخالفات، ومنطقة عسير بـ(1) مخالفة، ومنطقة جازان بـ(1) مخالفة، فيما لم تسجل منطقة الحدود الشمالية أية مخالفات.

كشفت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" عن تسجيل 1150 مخالفة وذلك للفترة من 1/ 5/ 1443هـ وحتى 7/ 5/ 1443هـ.

"الداخلية" تعلن عن تسجيل 1150 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-12 كشفت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" عن تسجيل 1150 مخالفة وذلك للفترة من 1/ 5/ 1443هـ وحتى 7/ 5/ 1443هـ. وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ(295) مخالفة، ومنطقة الرياض بـ(293) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(282) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(101) مخالفة، ثم حائل بـ(74) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(41) مخالفة، ومنطقة تبوك بـ(40) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(11) مخالفة، ومنطقة القصيم بـ(8) مخالفات، ومنطقة نجران بـ(3) مخالفات، ومنطقة عسير بـ(1) مخالفة، ومنطقة جازان بـ(1) مخالفة، فيما لم تسجل منطقة الحدود الشمالية أية مخالفات. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 03:52 PM

"الداخلية" تعلن عن تسجيل 1150 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع في جميع المناطق.. ومكة المكرمة سجلت العدد الأعلى بـ295 مخالفة





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كشفت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" عن تسجيل 1150 مخالفة وذلك للفترة من 1/ 5/ 1443هـ وحتى 7/ 5/ 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ(295) مخالفة، ومنطقة الرياض بـ(293) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(282) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(101) مخالفة، ثم حائل بـ(74) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(41) مخالفة، ومنطقة تبوك بـ(40) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(11) مخالفة، ومنطقة القصيم بـ(8) مخالفات، ومنطقة نجران بـ(3) مخالفات، ومنطقة عسير بـ(1) مخالفة، ومنطقة جازان بـ(1) مخالفة، فيما لم تسجل منطقة الحدود الشمالية أية مخالفات.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.