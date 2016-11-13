احترازياً.. إغلاق طريق "الهدا" في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار

مطالبة المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر

أعلنت الجهات المعنية إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) بموقع "تويتر"، أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن أمطاراً تراوحت بين غزيرة ومتوسطة.