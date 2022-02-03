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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

مركز تقنيات الإنجاب في مستشفى دله النخيل يستقطب اهتماماً طبياً دولياً

خلال زيارته للرياض للمشاركة في مؤتمر الجمعية السعودية لطب الخصوبة، قام البروفسور لوسيانو ناردو، وهو أحد أهم الأطباء في العالم في مجال الصحة الإنجابية، بزيارة مركز تقنيات الإنجاب في مستشفى دله النخيل للاطلاع على الخدمات الصحية لمساعدة الإنجاب، والتي تعدّ الرائدة في المملكة لا سيما أن مركز تقنيات الإنجاب في مستشفى دله هو أول مركز حاصل على اعتراف وزارة الصحة منذ تأسيسه عام 1996، كما أنه أول مركز معترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتدريب البورد السعودي للدراسات العليا منذ عام 2004.

وأشاد البروفسور ناردو، الاختصاصي البريطاني الذي يمتلك 20 عاماً من الخبرة في النسائية والتوليد وجراحة طب الأخصاب، بمستوى الرعاية المقدمة في المركز مشيراً إلى أن جودة التقنيات والخدمات والكفاءات الطبية لا تقل شأناً عن أفضل مراكز طب الخصوبة في العالم. وقام ناردو بتأليف ما يزيد عن 110 أبحاث خضعت لمراجعة الأقران، و23 فصلاً في مراجع طبية، كما ألقى ما يزيد عن 550 محاضرة حول العالم.

يذكر بأن مجموعة دلّه الصحية تشمل خمسة مرافق رائدة للرعاية الصحية تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً في كافة أنحاء المملكة عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف بينهم حوالي ألف طبيب منتقى بعناية لتقديم أعلى معايير الرعاية للمجتمعات في السعودية.

مستشفى دله النخيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز تقنيات الإنجاب في مستشفى دله النخيل يستقطب اهتماماً طبياً دولياً
سبق

خلال زيارته للرياض للمشاركة في مؤتمر الجمعية السعودية لطب الخصوبة، قام البروفسور لوسيانو ناردو، وهو أحد أهم الأطباء في العالم في مجال الصحة الإنجابية، بزيارة مركز تقنيات الإنجاب في مستشفى دله النخيل للاطلاع على الخدمات الصحية لمساعدة الإنجاب، والتي تعدّ الرائدة في المملكة لا سيما أن مركز تقنيات الإنجاب في مستشفى دله هو أول مركز حاصل على اعتراف وزارة الصحة منذ تأسيسه عام 1996، كما أنه أول مركز معترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتدريب البورد السعودي للدراسات العليا منذ عام 2004.

وأشاد البروفسور ناردو، الاختصاصي البريطاني الذي يمتلك 20 عاماً من الخبرة في النسائية والتوليد وجراحة طب الأخصاب، بمستوى الرعاية المقدمة في المركز مشيراً إلى أن جودة التقنيات والخدمات والكفاءات الطبية لا تقل شأناً عن أفضل مراكز طب الخصوبة في العالم. وقام ناردو بتأليف ما يزيد عن 110 أبحاث خضعت لمراجعة الأقران، و23 فصلاً في مراجع طبية، كما ألقى ما يزيد عن 550 محاضرة حول العالم.

يذكر بأن مجموعة دلّه الصحية تشمل خمسة مرافق رائدة للرعاية الصحية تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً في كافة أنحاء المملكة عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف بينهم حوالي ألف طبيب منتقى بعناية لتقديم أعلى معايير الرعاية للمجتمعات في السعودية.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
08:28 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
12:49 AM

مركز تقنيات الإنجاب في مستشفى دله النخيل يستقطب اهتماماً طبياً دولياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلال زيارته للرياض للمشاركة في مؤتمر الجمعية السعودية لطب الخصوبة، قام البروفسور لوسيانو ناردو، وهو أحد أهم الأطباء في العالم في مجال الصحة الإنجابية، بزيارة مركز تقنيات الإنجاب في مستشفى دله النخيل للاطلاع على الخدمات الصحية لمساعدة الإنجاب، والتي تعدّ الرائدة في المملكة لا سيما أن مركز تقنيات الإنجاب في مستشفى دله هو أول مركز حاصل على اعتراف وزارة الصحة منذ تأسيسه عام 1996، كما أنه أول مركز معترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتدريب البورد السعودي للدراسات العليا منذ عام 2004.

وأشاد البروفسور ناردو، الاختصاصي البريطاني الذي يمتلك 20 عاماً من الخبرة في النسائية والتوليد وجراحة طب الأخصاب، بمستوى الرعاية المقدمة في المركز مشيراً إلى أن جودة التقنيات والخدمات والكفاءات الطبية لا تقل شأناً عن أفضل مراكز طب الخصوبة في العالم. وقام ناردو بتأليف ما يزيد عن 110 أبحاث خضعت لمراجعة الأقران، و23 فصلاً في مراجع طبية، كما ألقى ما يزيد عن 550 محاضرة حول العالم.

يذكر بأن مجموعة دلّه الصحية تشمل خمسة مرافق رائدة للرعاية الصحية تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً في كافة أنحاء المملكة عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف بينهم حوالي ألف طبيب منتقى بعناية لتقديم أعلى معايير الرعاية للمجتمعات في السعودية.

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